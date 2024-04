MRPiPS. Dodatkowe 10 dni płatnego urlopu wypoczynkowego po 25 latach pracy. Za każde 5 lat pracy 2 dni urlopu [nowelizacja]

Taki przywilej zostanie przyznany osobom zatrudnionym na stanowisku opiekunki/opiekuna w żłobku.

Opiekunowie pracujący w żłobkach z prawem do 2 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego (po 5 latach zatrudnienia 2 dni). Za każde kolejne 5 lat pracy wymiar urlopu zwiększy się o 2 dni. Górny limit to 10 dni (czyli wymaga przepracowania 25 lat)

To propozycja zmiany w przepisach przedstawiona przez min. Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Kim jest opiekun?

Zajrzyj do artykułu 16 ustawy, z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opiekunem w żłobku może być osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej bądź pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Jest to osoba posiadająca, co najmniej wykształcenie średnie oraz:

co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3;

przed zatrudnieniem w charakterze opiekuna w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

Jeżeli posiada wykształcenie średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 – nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres, co najmniej 6 miesięcy, to bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia, jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie, celem uaktualnienia, jak i uzupełnienia niezbędnej wiedzy oraz umiejętności.