Energetyka i IT. Branże najbardziej proekologiczne – tak uważają ich pracownicy

Pracownicy branży energetycznej i IT najwyżej oceniają starania proekologiczne firm, w których pracują. Relatywnie wysoka ocena dotyczy również dbałości o ekologię w miejscu pracy – biurze. Relatywnie, bo nawet w tych dwóch kategoriach oceny nadal pozostawiają duże pole do poprawy. To wyniki z raportu „Ekobarometr – Zielono w biurze”.