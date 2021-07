Dodatkowy urlop dla pracowników PIP poparła komisja sejmowa. Kto będzie miał dłuższy urlop?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników PIP

Sejmowa komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przyznający niektórym pracownikom tej instytucji prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała we wtorek [red. 6 lipca 2021 r.] projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodatkowe 6 dni urlopu

Reklama

Celem projektu ustawy jest przyznanie niektórym pracownikom PIP wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności, prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, ustawa jest reakcją komisji na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Poseł Sławomir Jan Piechota (KO) przypomniał, że uprawnienie do dodatkowego urlopu od dawna posiadają inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli.

"Inspektorzy PIP są narażeni na wiele zachowań zagrażających im, a zatem powodujących stres. Mamy przekonanie w Komisji ds. Petycji, że są to zagrożenia nawet większe, niż dotyczące NIK, bo tamci inspektorzy wchodzą generalnie do instytucji publicznych, natomiast inspektorzy PIP wchodzą do podmiotów prywatnych i nieraz spotykają się z niechęcią, a wręcz agresją. Nieraz agresją słowną, groźbami, a nawet agresją fizyczną" - stwierdził.

Reklama

Zdaniem Piechoty, "żeby ich motywować, ale też im pomóc w dalszym funkcjonowaniu, ustanowienie takiego dodatkowego urlopu jest racjonalne i uzasadnione". "Mamy przekonanie, że ten dodatkowy urlop będzie wzmocnieniem tych kompetencji i sił, które są potrzebne, żeby wykonywać kontrole" - ocenił.

Dyrektorka departamentu prawa pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anita Gwarek zaznaczyła, że przepisy kodeksu pracy w zakresie urlopu wypoczynkowego nie posługują się terminem "dni roboczych", lecz posługują się terminem "dni". "Urlopu udziela się na dni pracy pracownika zgodnie w wymiarze godzinowym, zgodnie z jego wymiarem czasu pracy" - doprecyzowała Gwarek.

Zwróciła się do komisji o usunięcie słowa "roboczych" z projektu ustawy. "Wtedy nie byłoby wątpliwości z zastosowaniem w sprawach nieuregulowanych przepisów kodeksu pracy" - podkreśliła.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski zaznaczył, że ze strony PIP "nie będzie problemu ze stosowaniem zapisów tej ustawy w tej formule, w jakiej w tej chwili są". "To jest uwaga kosmetyczna w kategorii legislacyjnej, a z zastosowaniem nie będzie problemu" - zapewnił.

Autor: Iwona Żurek