Odwołanie z urlopu wypoczynkowego - jakie prawa ma pracownik

Planujesz urlop, a sytuacja w firmie jest napięta i stresujesz się, że pracodawca może skrócić Twój odpoczynek? Zobacz, kiedy ma do tego prawo!

W kwestii urlopu przepisy prawa pracy stoją po stronie pracownika, ma on prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to jest niezbywalne! Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać przepisu i umożliwić pracownikowi odpoczynek. O terminie jednak nie decyduje sam pracownik, musi mieć zgodę szefa. Ten z kolei podejmując decyzję, kieruje się dobrem firmy.

reklama reklama

Udzielona zgoda nie oznacza, że pracodawca nie może zmienić zdania. Zmiana musi jednak być podyktowana konkretnymi argumentami oraz wiązać się z dodatkowymi kosztami dla firmy.

Warunki, które muszą być spełnione, aby odwołanie było zgodne z przepisami

Pracodawca, który chce odwołać podwładnego z urlopu, musi równolegle spełnić dwa warunki: obecność pracownika musi być niezbędna oraz muszą wystąpić okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu. Reasumując, odwołanie pracownika z urlopu z powodu choroby jego zastępcy jest zasadne. Odwołanie z powodu wcześniej zaplanowanego urlopu zastępcy już nie.

Polecamy: RODO dla kadrowych i HR. Wzory dokumentów z objaśnieniami

Odwołując pracownika, należy dać mu czas na powrót i stawienie się w firmie. Nie można żądać obecności już kolejnego dnia.

Zadośćuczynienie za zepsuty odpoczynek

Pracownikowi odwołanemu z odpoczynku przysługuje zwrot kosztów: biletów, zakwaterowania, wykupionych wycieczek. Dodatkowo, jeśli w związku z powrotem pracownik był zmuszony do nieplanowanego noclegu lub zmiany środka transportu, pracodawca również za te wydatki musi zwrócić pieniądze.

Pracownik powinien mieć na uwadze, że przepisy nie uprawniają go do kwestionowania zasadności decyzji pracodawcy o odwołaniu go z urlopu. Należy zastosować się do wezwania i stawić się w pracy. Odmowa bowiem może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym lub karą porządkową. Jeśli jednak odwołanie było niesłuszne, pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.