Czym jest urlop okolicznościowy? Komu przysługuje urlop okolicznościowy? Kiedy można wystąpić o urlop okolicznościowy? Czy pracodawca może nie udzielić urlopu okolicznościowego? Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego? Ile jest płatny urlop okolicznościowy?

Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego. Jest on traktowany jako usprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy. Art. 298[2] Kodeksu pracy stanowi, że Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia określa sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Określa także zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy oraz przypadki, w których za czas nieobecności lub zwolnienia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy wskazano m.in. przyczyny, które usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy, dokumentację potwierdzającą usprawiedliwioną nieobecność oraz zwolnienia od pracy przysługujące pracownikom. Co do zasady, przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w miejscu pracy są zdarzenia oraz okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Urlop okolicznościowy w 2025 r.: komu przysługuje, wymiar, ile płatny

Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od zdarzenia, na które chcemy go wykorzystać. Może wynosić od jednego do dwóch dni. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, śmierci i pogrzebu małżonka pracownika, śmierci i pogrzebu dziecka pracownika, śmierci i pogrzebu ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika, ślubu dziecka pracownika, śmierci i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka pracownika, śmierci i pogrzebu innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracownik może liczyć na dwa dni urlopu okolicznościowego w przypadku:

ślubu pracownika,

urodzenia się dziecka pracownika,

śmierci i pogrzebu małżonka pracownika,

śmierci i pogrzebu dziecka pracownika,

śmierci i pogrzebu ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika.

Pracownik może liczyć na jeden dzień urlopu okolicznościowego w przypadku:

ślubu dziecka pracownika,

śmierci i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka pracownika,

śmierci i pogrzebu innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Tak samo jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za dni, w których korzystał z urlopu okolicznościowego. By skorzystać z urlopu okolicznościowego, należy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie tego urlopu.