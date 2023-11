Czy pracodawca musi się zgodzić na to, żeby pracownik przerwał urlop rodzicielski

Pracownik korzysta z urlopu rodzicielskiego. Ostatnio zawiadomił pracodawcę, że zamierza z niego zrezygnować. Czy pracodawca jest bezwzględnie związany takim wnioskiem?

Nie. Pracownik ma prawo zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, ale musi uzyskać na to zgodę pracodawcy. Jeśli taka zgoda nie zostanie udzielona, to pracownik musi kontynuować urlop i nie może wrócić do pracy przed jego zakończeniem.

Ewa Preis