Urlop rodzicielski. Jak napisać wniosek

Urlop rodzicielski przysługuje pracownikom – rodzicom dziecka w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Udzielenie urlopu rodzicielskiego następuje na wniosek pracownika. Co powinien zawierać wniosek o urlop rodzicielski? Jakie dokumenty pracownik musi załączyć do wniosku? Wyjaśniamy.

Urlop rodzicielski udzielany jest pracownikowi – rodzicowi dziecka w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze określonym przepisami Kodeksu pracy przysługuje łącznie obojgu pracownikom – rodzicom dziecka. Urlop rodzicielski przysługuje także rodzicom adopcyjnym.

Urlop rodzicielski na wniosek pracownika

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek pracownika – rodzica. Wniosek ten może być złożony pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Uprawniony pracownik – rodzic powinien złożyć wniosek o urlop rodzicielski w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Do wniosku o urlop rodzicielski pracownik – rodzic dziecka powinien dołączyć dokumenty określone w przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (patrz poniżej).

Ważne Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

Wniosek o urlop rodzicielski – co musi zawierać

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika;

wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego lub liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;

wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski lub jego część.

Wniosek o urlop rodzicielski – jakie dokumenty dołączyć

Do wniosku o urlop rodzicielski należy przede wszystkim dołączyć do wniosku dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), na które mógłby być udzielony urlop rodzicielski. Do wniosku można także dołączyć kopię takiego dokumentu.

W przypadku gdy dziecko (dzieci) urodziło się w Polsce, takim dokumentem jest odpis skrócony aktu urodzenia. Jeżeli dziecko (dzieci) przyszło na świat zagranicą, trzeba do wniosku dołączyć zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju.

Zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka taki może być dołączony w oryginale (tj. w języku obcym), jeżeli został wydany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii oraz państw – stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Polska. W pozostałych przypadkach dokument taki musi być przetłumaczony na język polski.

Drugim dokumentem, jaki pracownik – rodzic dziecka powinien dołączyć do wniosku o urlop rodzicielski jest oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem.

W przypadku, gdy pracownik – rodzic dziecka zamierza skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, co zostało stwierdzone w zaświadczeniu wydanym na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do wniosku o urlop rodzicielski należy dołączyć kopię tego zaświadczenia.

Wniosek o urlop rodzicielski dla rodzica adopcyjnego

Urlop rodzicielski przysługuje także pracownikom którzy:

przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, oraz

przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku o urlop rodzicielski przez wskazanych wyżej pracowników dokumentami, które muszą być dołączone do wniosku są:

oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopia prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopia umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;

kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, których dołączenie do wniosku jest konieczne, pracownik składając wniosek nie musi ich dołączać.