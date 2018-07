Urlop rodzicielski w 2018 r. - podstawowe informacje, wzór wniosku

Urlop rodzicielski

W związku z narodzinami dziecka, pracownikom-rodzicom przysługują dwa rodzaje urlopów, tj. urlop macierzyński, który trwa 20 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) i urlop rodzicielski, który wynosi 32 tygodnie. Łącznie pracownik może skorzystać z 52 tygodni urlopu.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Pracownica matka może skorzystać z urlopu macierzyńskiego przysługującego w wymiarze:

- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie,

- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

- 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

- 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

- 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Wymiar urlopu rodzicielskiego w 2018 r.

Rodzice, którzy wykorzystają podstawowy urlop macierzyński, mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

- do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,

- do 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Przepisy Kodeksu pracy pozwalają na korzystanie z urlopu rodzicielskiego obojgu rodzicom (nawet jednocześnie), pod warunkiem, że wymiar tego urlopu nie przekroczy 32 tygodni lub 34 tygodni.

Zasady udzielania

Zgodnie z art. 1821c § 1 Kodeksu pracy, urlop rodzicielski może być udzielony bądź w całości, bądź w częściach, przy czym żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski można podzielić na maksymalnie cztery części. Na jego wykorzystanie rodzice mają czas aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Urlop rodzicielski może być udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

W przypadku dzielenia urlopu na części nie może być ich więcej niż cztery i co do zasady powinny być udzielane bezpośrednio jedna po drugiej. Ponadto, jak już wspomniano, żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli:

Przy porodzie urodzone zostało jedno dziecko, to pierwsza część urlopu może trwać do 6 tygodni, Do wykorzystania pozostałej części urlopu zostało mniej niż 8 tygodni.

Pani Anna bezpośrednio po urlopie macierzyńskim skorzystała z 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Mąż p. Anny skorzystał z drugiej części tego urlopu w wymiarze 13 tygodni. Oznacza to, że rodzicom pozostało do wykorzystania 3 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Przysługuje im prawo do skorzystania z trzeciej części urlopu w wymiarze 3 tygodni, czyli w wymiarze krótszym niż 8 tygodni.

Wniosek o urlop

Urlop rodzicielski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, złożony w odpowiednim terminie.