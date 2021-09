Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

Urlop ojcowski - czym jest?

Na wstępie należy wspomnieć, czym jest urlop ojcowski. To urlop, który przysługuje tylko mężczyznom wychowującym dziecko po jego narodzinach (lub po przysposobieniu dziecka). Urlopu tego nie można przenieść na matkę. Niewykorzystany przez ojca, przepada. Jest uregulowany w art. 1823 Kodeksu pracy. Zgodnie z tą regulacją urlop otrzymuje się na pisemny wniosek pracownika, który składa się najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wykorzystania urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek. Warunkiem akceptacji wniosku jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych. Za czas tego urlopu otrzymuje się zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Urlop ojcowski - ile dni?

Jego wymiar wynosi maksymalnie 2 tygodnie i należy go wykorzystać do 24 miesiąca życia dziecka. W przypadku przysposobienia termin ten mija wraz z upływem 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, nie może być jednak dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W sytuacji dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, termin ten nie może być dłuższy niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Warto zaznaczyć, że urlop ojcowski to uprawnienie, a nie obowiązek. Można go wykorzystać, ale nie trzeba. Tak samo nie trzeba wykorzystywać pełnego wymiaru urlopu.

Przykład: Dziecko urodziło się 23 lipca 2021 r. Do kiedy można wykorzystać urlop? Tata może wykorzystać urlop ojcowski maksymalnie do 22 lipca 2023 r. Ostatni dzień z 14 dni urlopu ojcowskiego może być wykorzystany najpóźniej właśnie 22 lipca 2023 r.

Padają pytania o to, czy są to dni robocze czy dni kalendarzowe. Jeśli mowa o urlopie ojcowskim, są to dni kalendarzowe. Faktycznie pracownik otrzymuje więc 10 dni wolnych od pracy. 4 dni to dni weekendowe czyli 2 soboty i 2 niedziele.

Jak można podzielić urlop ojcowski?

Kodeks pracy pozwala na skorzystanie z urlopu w częściach. Taka możliwość istnieje od 2 stycznia 2016 r. Mimo że jest to krótki urlop, ojcowie mogą go w razie potrzeby podzielić. Nie można jednak dzielić go dowolnie. Zgodnie z § 11 art. 1823 urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Co to oznacza? Pracownik musi zdecydować, czy korzysta z urlopu raz w wymiarze 2 tygodni, czy dwa razy w wymiarze tygodniowym. Ważne, aby terminy dwóch części urlopu ojcowskiego zostały wykorzystane do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)