Sąd: Pracodawca przyznaje 2 dni urlopu ponad 26 dni. Pracodawca chce odebrać te dwa dni

Przykład

W 2017 r. pracodawcaa udzielił, zgodnie ze swoją wolą, powódce o 2 dni więcej urlopu niż przewiduje to kodeks pracy. Taka decyzja pracodawcy mogła mieć miejsce gdyż pracodawca może swoją wolą ukształtować sytuację pracownika korzystniej niż przewidują to przepisy prawa. Natomiast w 2018 r. powódka wykorzystała tylko 24 dni urlopu i ewentualnie mogła go wykorzystać w roku następnym do końca września. Jednakże stosunek pracy ustał z dniem 30 czerwca 2019 r. Do końca tego okresu w 2019 r. powódka była na urlopie 4 dni. W związku z tym wykorzystała 2 dni urlopu za 2018r. i 2 dni za 2019 r. Jednocześnie za 2019 r. miała prawo do łącznie 13 dni urlopu.