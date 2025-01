Co 7 lat każdy z nas ma 3 miesiące urlopu zdrowotnego. Jak nauczyciele. Kolejny nowy urlop bez szans na zmiany w Kodeksie pracy

Co 7 lat każdy z nas na 3 lata urlopu zdrowotnego. Taki urlop mają nauczyciele. Związkowcy proponują nowelizację kodeksu pracy. I wprowadzenie tego rozwiązania (dziś Karta Nauczyciela) dla wszystkich (proponowana nowelizacja Kodeksu pracy).

Urlop nawiązuje do uprawnienia nauczycieli i ich słynnego rocznego urlopu zdrowotnego. Proponują go związkowcy dla wszystkich pracowników. Wymagałby nowelizacji Kodeksu pracy. Propozycja ma dokładnie 0% szansy na wprowadzenie w najbliższej dekadzie. W pisuje się jednak w trwającą od kilkunastu miesięcy debatę. Padały w niej takiej propozycje:

1) Czterodniowy tydzień pracy

2) 35 dni urlopu wypoczynkowego dla każdego

3) dodatkowy urlop wypoczynkowy powiązany ze stażem pracy.

Tylko ta ostatnia propozycja stała się projektem ustawy nowelizującej, ale dotyczy wyłącznie opiekunek i opiekunów w żłobkach, o czym informujemy w poniższych publikacjach:

Związkowa alternatywa proponuje nowy typ urlopu zdrowotnego - określa go urlopem regeneracyjnym:

Czas na rozpowszechnienie urlopu regeneracyjnego

W polskim systemie prawnym istnieje urlop na poratowanie zdrowia, ale dotyczy on tylko nauczycieli. Po przepracowaniu 7 lat nauczyciele mają prawo do rocznego urlopu, przy czym o przyznaniu takiego urlopu decyduje lekarz medycyny pracy.

Trudno zrozumieć, dlaczego inne grupy nie mają prawa do podobnego rozwiązania. Proponujemy, by wpisać do Kodeksu pracy prawo do urlopu regeneracyjnego dla wszystkich pracowników, którzy przepracowali w danym zakładzie 7 lat. Urlop powinien być w pełni płatny i automatycznie przyznawany na wniosek pracownika. Wydaje się, że optymalnym okresem odpoczynku byłyby trzy miesiące. To czas wystarczający do odpoczynku i regeneracji, który zarazem nie zakłóca funkcjonowania danej firmy czy instytucji. Prawo do kolejnego urlopu regeneracyjnego byłoby po kolejnych siedmiu latach. Osoby zatrudnione w danej branży w sektorze publicznym powinny mieć prawo do regeneracji również wtedy, gdyby zmieniły miejsce zatrudnienia (np. przeszły z jednego ośrodka pomocy społecznej do innego). W ten sposób Kodeks pracy zachęcałby do tego, by wykwalifikowani pracownicy wiązali swoją karierę zawodową z daną instytucją.

Czy w Kodeksie pracy pojawi się taki urlop jak ten dla nauczycieli

Wprowadza go art. 73 Karty Nauczyciela. Czy podobne zapisy pojawią się w kodeksie pracy jak chcą związkowcy (ale dla wszystkich pracowników)

Zasada 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

- w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Zasada 2. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

W przypadku nowelizacji Kodeksu pod kątem wprowadzenia nowego typu urlopu zasady te należałoby przenieść do kodeksu z uwzględnieniem np. że urlop wymaga pracy w pełnym wymiarze jednego etatu przez 7 lat.

