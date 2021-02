Ukończenie 100 lat - dodatkowa emerytura z ZUS w 2021 r.

100 lat - dodatkowa emerytura

Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie 280 osób, które mają więcej niż sto lat. To o 104 osoby więcej niż w czerwcu ubiegłym roku. W Legnicy żyją 22 (o 4 więcej) ponad stuletnie osoby, w Wałbrzychu 66 (o 12 więcej), a we Wrocławiu 192 (o 88 więcej). Najstarszy mieszkaniec naszego regionu to Wrocławianin pan Jan, który skończy 17 czerwca 114 lat. Z roku na rok rośnie ilość seniorów w naszym regionie.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS





Ile wynosi?

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. W tym roku każdy stulatek dostaje 4512,41 zł brutto. Rok wcześniej było to 4294,67 zł brutto a dwa lata temu 3 731,13 zł. brutto.

– Wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego roku następnego, dlatego w każdym roku jest różna, ale raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Na terenie działania wrocławskiego oddziału ZUS, dodatkowa emerytura płynie co miesiąc do 192 osób, które już dawno zdmuchnęły 100 świeczek na swoim urodzinowym torcie. Najstarszą kobietą jest Pani Zofia, która w lipcu skończy 106 lat natomiast najstarszym mężczyzną jest Pan Jan z Wrocławia, który w czerwcu ukończy 114 lat.

Rzeczniczka wyjaśnia, że to są tylko te osoby, które dostają swoje comiesięczne pieniądze z ZUS. Niektórzy dostają emerytury np. z KRUS czy emerytury mundurowe więc z pewnością wiekowych seniorów jest na Dolnym Śląsku więcej niż ci znani ZUS.

Co zrobić, aby uzyskać dodatek?

Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy umieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

- To ważne szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem oraz dziećmi i przez to nigdy nie pracowały, więc nie maja wypracowanej emerytury – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Stulatkowie dzisiaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk 280 Kobiety 224 Mężczyźni 56 Ile lat ma najstarszy 100-latek? 2020 2019 Wrocław 192 156 36 Zofia 106 (2.07), Jan 114 (17.06) 176 121 Wałbrzych 66 52 14 108 54 44 Legnica 22 16 6 106 18 14 WROCŁAW i powiaty Wrocław 164 Oleśnica 13 Oława 2 Trzebnica 11 Wołów 1 Strzelin 1 RAZEM WROCŁAW 192 156 36

*****

Świadczenie honorowe dla stulatków ma już długą historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób. Od 2006 roku wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie, której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.