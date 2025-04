MRPiPS: Nowy kod tytułu ubezpieczenia – 09 21, zmiana opisu istniejącego kodu tytułu ubezpieczenia – 09 20. Projekt rozporządzenia trafił do opiniowania. [PROJEKT ROZPORZĄDZENIA]

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej pracuje nad projektem rozporządzenia wprowadzającym m.in. nowy kod tytułu ubezpieczenia – 09 21. W projekcie znalazła się także zmiana opisu istniejącego już kodu tytułu ubezpieczenia – 09 20.

W środę, 9 kwietnia 2025 r. do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. W ocenie resortu pracy, projektowane rozporządzenie umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowe zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczanie składek na te ubezpieczenia.

MRPiPS: Nowy kod tytułu ubezpieczenia – 09 21, zmiana opisu istniejącego kodu tytułu ubezpieczenia – 09 20 [PROJEKT ROZPORZĄDZENIA]

W uzasadnieniu wskazano, że nowelizacja wynika ze zmian, które zostały wprowadzone ustawą z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Projekt zakłada wprowadzenie zmian w obowiązującym rozporządzeniu poprzez dodanie nowego kodu tytułu ubezpieczenia oraz wprowadzenie zmian w kodzie już istniejącym.

W załączniku nr 25 do nowelizowanego rozporządzenia w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem”: 1) dokonano zmiany w opisie kodu „09 20 – osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub uczestnictwa w zleconych przez starostę działaniach w zakresie reintegracji społecznej, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący”; 2) dodano nowy kod ubezpieczenia „09 21 – osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu pobierająca stypendium na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia w okresie odbywania szkolenia lub stażu, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy”.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Resortem odpowiedzialnym za projekt rozporządzenia jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). W projekcie uwzględniono także przepis przejściowy. W przypadku przekazywania dokumentów dotyczących okresów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia, obowiązujące w okresach, za które dokumenty te zostały przekazane.