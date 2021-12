Roczna podstawa wymiaru składek w 2022 roku czyli limit trzydziestokrotności podał w obwieszczeniu Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Ile wynosi trzydziestokrotność w 2022 r.?

Trzydziestokrotność 2022

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób obowiązkowo (art. 6) i dobrowolnie (art. 7) podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.

Przy braku powyższych podstaw do ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, określa się jego wysokość na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się i przekazuje do ZUS zgodnie z podstawą wymiaru określoną w art. 18. Od nadwyżki ponad kwotę trzydziestokrotności nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Płatnik składek jest zaprzestaje obliczania i przekazywania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

W przypadku opłacania składek za ubezpieczonego przez więcej niż jednego płatnika, ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Odpowiedzialność za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe spada na ubezpieczonego.

Roczna podstawa wymiaru składek 2022

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia, kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wynosi 177 660 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5922 zł.

WAŻNE! Roczna podstawa wymiaru składek w 2022 r. wynosi 177660,00 zł.

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek

Do składek opłaconych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek stosuje się art. 24 ust. 6a–8. Datą stwierdzenia nienależnie opłaconych składek jest data otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Zgodnie z art. 24 ust. 6a nienależnie opłacone składki ZUS zalicza z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

ZUS zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, jeżeli kwota nienależnie opłaconych składek przekracza dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Płatnik może złożyć wniosek o zwrot składek po stwierdzeniu, że zostały nienależnie opłacone. Zwraca się je w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Dokonuje się go w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy płatnika składek zewidencjonowany na koncie płatnika składek. Gdy nie ma płatnika składek, nienależnie opłacone składki zwraca się następcy prawnemu (w terminie i na zasadach określonych dla płatnika składek).

Niezwrócenie składek w określonym terminie skutkuje oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. Liczy się je od dnia złożenia wniosku.

Jeśli nie ma płatnika składek ani jego następcy prawnego, ZUS zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez ubezpieczonego. Następnie na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

Kiedy przedawniają się nienależnie opłacone składki? Po upływie 5 lat, licząc od dnia:

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b; opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.

Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu:

w przypadku wydania przez Zakład decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna;

jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd – do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż na okres 2 lat;

od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy;

w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego podlega zwrotowi w wysokości nominalnej wartości składki.