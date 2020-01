Obliczanie podstawy wymiaru składek dla małego ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Na mocy przepisów, podstawę wymiaru składek ustala się na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.

Z kolei u przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej i będących podatnikami VAT:

rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku zaś przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Wzór na obliczanie przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej: Roczny dochód x 30 / Liczba dni prowadzenia działalności

Wszystkie wyniki zaokrągla się do pełnych groszy w górę (jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5) lub w dół (jeśli końcówka jest niższa niż 0,5).

Co ważne, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w zeszłym roku wliczyła w koszty prowadzonej działalności składki na ubezpieczenia, musi te składki z powrotem doliczyć do dochodu przy obliczaniu podstawy wymiaru składek.

Przypominamy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą ma 2 możliwości rozliczenia podatkowego zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – może je wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej lub odliczyć od podstawy opodatkowania, jak robią to np. osoby pracujące na umowę o pracę. Jeśli przedsiębiorca odliczy składki od podstawy opodatkowania, to jego podstawą Małego ZUSu + jest po prostu dochód. Jeśli zaś wliczy w koszty, to na potrzeby Małego ZUSu + do dochodu musi doliczyć kwotę zapłaconych składek.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców