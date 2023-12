Budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 r. wynosi aż 551 mln 478 tys. zł. Z czego to wynika? Między innymi z faktu powołania nowych instytucji i wdrożenia nowych regulacji, w zakresie których będzie działa Państwowa Inspekcja Pracy.

Budżet PIP na 2024 - na co będą wydawane pieniądze?

W dniu 28 grudnia 2023 r. Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 rok. Na jaką kwotę zostały zaplanowane wydatki na 2024 rok w PIP? Kwota nie jest mała bo wynosi 551 mln 478 tys. zł. Jak się okazuje wydatki są wyższe od wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2023 o 21,6%. Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy: "Dochody na 2024 r. zostały oszacowane na kwotę 3 mln 7 tys. zł – wyższą od planu na 2023 rok o 535 tys. zł. Wynika to z zaplanowania wyższych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Jeżeli chodzi o wydatki osobowe, tj. o fundusz wynagrodzeń, to zaplanowany został wzrost o 22,1%. Wynika to z przyjętego wzrostu wynagrodzeń pracowników inspekcji (z wyłączeniem osób objętych mnożnikowym systemem wynagradzania) o 20%,tj. zwiększenie o 12,3% zgodnie z zapowiedzią premiera z dnia 28 września 2023 r. o wzroście wynagrodzeń dla sfery budżetowej oraz o dodatkowe 7,7 p.p., co stanowi element planowanego na najbliższe lata stopniowego przywracania atrakcyjności wynagrodzeń w PIP, zwłaszcza w grupie inspektorów pracy, niezbędnego dla skutecznego funkcjonowania inspekcji W celu prawidłowej realizacji nowych zadań nałożonych lub planowanych do nałożenia na PIP przewidziano wzrost zatrudnienia o 50 etatów, do poziomu 2810 etatów.".

Ustawa o sygnalistach wymusiła stworzenie nowych miejsc pracy w Państwowej Inspekcji Pracy

Jak się okazuje w związku z tym, że za jakiś czas będą obowiązywały przepisy o sygnalistach, a konkretnie trwają prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, będzie istniała potrzeba zatrudnienia większej liczy osób w Państwowej Inspekcji pracy. Dlaczego? Wynika to z tego, że przewiduje się, że rolę organu centralnego będzie pełniła Państwowa Inspekcja Pracy, która miałaby pełnić dwojaką rolę:

organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa;

organu udzielającego informacji i wsparcia zgłaszającym naruszenia prawa.

"Państwowa Inspekcja Pracy w obszarach objętych projektowaną ustawą nie dysponuje specjalistami o odpowiednich kwalifikacjach, a także odpowiednimi pomieszczeniami i odrębnym, bezpiecznym – dedykowanym do tego zadania – systemem teleinformatycznym. Mimo tych zastrzeżeń zadanie to przewidziano w zadaniach Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z powyższym urząd musi zatrudnić 30 nowych pracowników" - podkreślił Jarosław Leśniewski.

Nowe zadania PIP w zakresie instytucji delegowania pracowników kierowców świadczących pracę w międzynarodowym transporcie drogowym.

Co ważne, Państwowa Inspekcja Pracy w 2024 r. będzie realizować nowe zadania będące konsekwencją objęcia przepisami o delegowaniu pracowników kierowców świadczących pracę w międzynarodowym transporcie drogowym. Dodatkowe zadania związane będą m.in. z prowadzeniem kontroli warunków zatrudnienia kierowców delegowanych do pracy w Polsce oraz prawidłowości procesów delegowania. W związku z powyższym urząd planuje zwiększyć zatrudnienie o dodatkowe 20 etatów.

Działania PIP na 2024 r.

Jak podkreśla PIP: wśród nowych wyzwań stających przed Państwową Inspekcją Pracy w zakresie prawnej ochrony pracy trzeba zaznaczyć przestrzeganie przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast nowe działania kontrolne związane z technicznym bezpieczeństwem pracy są planowane w następujących branżach: odnawialne źródła energii (OZE); ciepłownie i elektrociepłownie zasilane paliwami stałymi (węgiel, biomasa, paliwa RDF) oraz magazynowanie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali.

W związku z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych, Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuowała kontrole:

