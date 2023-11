Czy do lunchu w czasie pracy można wypić kieliszek wina lub małe piwo?

Wyjścia na lunch w czasie wczesnopopołudniowej przerwy w pracy to obyczaj powszechny w wielu firmach. Restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne w centrach miast w godzinach 13.00 – 15.00 pełne są pracowników okolicznych biur. Czy pracownik może zamówić do lunchu kieliszek wina lub małe piwo? A może aperitif przed jedzeniem na pobudzenie apetytu bądź ziołowy likier po posiłku – na lepsze trawienie? Przepisy nie pozostawiają co do tego wątpliwości.

