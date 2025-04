Praca w Wielką Sobotę: od 1000 zł do nawet 100000 zł kary dla pracodawcy [Ostrzeżenie PIP]

PIP ostrzega pracodawców zatrudniających pracowników w Wielką Sobotę. 19 kwietnia 2025 r. pracownicy handlu nie mogą pracować ponad wskazany w przepisach czas. Do której godziny można pracować w Wielką Sobotę?

rozwiń >

Do której godziny można pracować w Wielką Sobotę 19 kwietnia 2025 r.?

PIP zwraca uwagę pracodawcom na przestrzeganie przepisów o czasie pracy w Wielką Sobotę. Regulacja pracy w handlu 19 kwietnia 2025 r. znajduje się w ustawie o zakazie handlu (o ograniczeniu handlu w niedziele i święta). Zgodnie z przepisami ustawowymi w najbliższą sobotę zakazuje się pracy od godziny 14:00. Zakaz ten dotyczy zatrudniania pracowników w handlu.

Wielka Sobota - sklepy otwarte po 14:00

Dlaczego więc niektóre sklepy są otwarte w Wielką Sobotę po godzinie 14:00? Prawo dopuszcza świadczenie pracy w handlu w tym czasie przez właściciela sklepu albo członków jego rodziny. Takie osoby muszą wykonywać tę pracę nieodpłatnie, nie mogą być zatrudnione u właściciela sklepu na podstawie umowy o pracę ani umowy prawa cywilnego. Dozwolona jest pomoc:

małżonka,

dzieci własnych,

dzieci małżonka,

dzieci przysposobionych,

rodziców,

macochy,

ojczyma,

rodzeństwa,

wnuków,

dziadków.

Zakaz handlu w Wielką Sobotę 2025

Dokładnie przepisy wspomnianej ustawy zakazują handlu po godzinie 14:00 w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy. Jakich czynności zakazuje prawo? Chodzi o handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

PIP podkreśla, że nie chodzi tutaj wyłącznie o bezpośrednią obsługę klientów, ale wszelkie inne czynności związane z obowiązkami służbowymi pracowników handlowych. W Wielką Sobotę po godzinie 14:00 zakazuje się:

sprzedaży,

sprzątania sklepu,

rozpakowywania i chowania towaru,

inwentaryzacji.

Krótsza praca w Wielką Sobotę a wynagrodzenie

Czy skrócony czas pracy w Wielką Sobotę oznacza dla pracowników niższe wynagrodzenie? Nie. Prawo zapewnia zachowanie przysługującego wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy 19 kwietnia 2025 r. Wysokość tego wynagrodzenia liczy się jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Kara dla pracodawcy za zatrudnianie w Wielką Sobotę po godz. 14:00

Prawo pracy jest bezlitosne w tym względzie dla pracodawców. Kara przewidziana za zatrudnianie pracowników handlu w Wielką Sobotę po godzinie 14:00 może wynosić od 1000 do nawet 100000 zł. Warto więc znać przepisy o czasie pracy przed Wielkanocą i je respektować.

Wyjątki od zakazu pracy w Wielką Sobotę po godz. 14:00

Ustawa o zakazie handlu wprowadza liczne wyjątki. Kto nie musi stosować się do ograniczenia pracy w Wielką Sobotę?

Art. 6. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:

1) na stacjach paliw płynnych;

2) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

3) w aptekach i punktach aptecznych;

4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;

5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

7) w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467, 1222 i 1717), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;

8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572 i 1907);

9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 oraz z 2024 r. poz. 1853), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18) - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

14) w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;

15) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, z 2024 r. poz. 731 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 31 i 179);

16) w strefach wolnocłowych;

17) w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;

18) na terenie jednostek penitencjarnych;

19) w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;

20) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

21) w przypadku handlu towarami z automatów;

22) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448);

23) w hurtowniach farmaceutycznych;

24) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;

25) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

26) w zakładach pogrzebowych;

27) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

28) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

29) w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

30) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;

31) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;

32) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.