Elastyczne godziny pracy w budżetówce, praca nawet od 10:00 ale czasami obsługa interesantów od 8:00 do 18:00. Decydują kierownicy jednostek [jest projekt, trwają konsultacje]

Najwcześniejszą porą rozpoczynania pracy urzędu będzie mogła być godz. 7:00, co będzie oznaczało pracę urzędu do godz. 15:00, zaś najpóźniejszą godz. 10:00, co spowoduje, że taki urząd będzie pracował do godz. 18:00. W urzędach w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, kierownik urzędu ustala rozkład czasu pracy pracowników w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane między godziną 8:00 a godziną 18:00.

