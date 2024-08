35-godzinny tydzień pracy dla urzędników. We Włocławku i w Lesznie potrafiono to zrobić. Co z Warszawą, Śląskiem, Krakowem, Trójmiastem i innymi miastami, w tym urzędami i korporacjami? Czy też, tak jak w urzędzie we Włocławku i Lesznie będzie: 35-godzinny tydzień pracy. Inni mówią: my też tak chcemy! Co więcej Minister resortu pracy twierdzi: "Moim marzeniem, moim planem, moją wolą jest, by tydzień pracy został skrócony".

Włocławek: 35-godzinny tydzień pracy dla urzędników. Zmiany mają wejść w życie od 1 września 2024 r.

Już od 1 września 2024 r., wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, urzędnicy z Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) będą mogli poświęcać więcej czasu dla swoich rodzin, na swoje pasje czy na odpoczynek. Wszystko za sprawą stanowczej decyzji Prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego. Prezydent miasta postanowił, że w urzędzie od 1 września 2024 r. będzie skrócony tygodniowy czas pracy urzędników magistratu z 40 godzin do 35 godzin. Co ciekawe Włocławek to kolejne już po Lesznie (woj. wielkopolskie) miasto, które zdecydowało się na taki ruch. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież Kodeks Pracy stanowi w art. 129 § 1, że: Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Zgadza się, ale trzeba mieć na uwadze jedno, jest to maksymalny wymiar czasu pracy. Funkcja ochronna prawa pracy i zasada uprzywilejowania pracownika polegają na tym, że jak najbardziej można wprowadzać regulacje bardziej korzystne dla pracownika. Wynika to a contrario z art. 18 § 1 KP, który wskazuje, że: postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Zatem postanowienia (np. w regulaminie czy układzie zbiorowym pracy) bardziej korzystne, jak najbardziej mogą być wprowadzane, bo zawsze będą zgodne z aktami wyższego rzędu. Ot cała filozofia prawa pracy. Niewątpliwie 35h godzin pracy jest bardziej korzystne niż 40h. Sama szefowa resortu pracy mówi: "To wcale nie jest, że im więcej godzin pracownik spędzi w pracy, tym ma lepsze efekty. Wypalenie, stres, przemęczenie obniżają produktywność. Pracownik wypoczęty jest bardziej kreatywny i zmotywowany".

Prezydent Włocławka o 35 godzinnym tygodniu pracy

Jak wskazuje Prezydenta Włocławka Krzysztof Kukucki:

„Założenie jest takie, żeby nie skrócić godzin przyjmowania interesantów, żeby mieszkańcy mieli dostęp do urzędu w niezgorszej formie niż jest dziś. Może nawet uda się je wydłużyć. Ale o szczegółach będziemy jeszcze informować, tym bardziej że tak to sobie założyliśmy z naszymi partnerami, z którymi to będziemy chcieli wdrożyć” - wyjaśnił prezydent Kukucki w rozmowie z portalem Nasze Miasto Włocławek. Szczegóły funkcjonowania urzędu zostaną przedstawione w połowie sierpnia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkretnie Departament Prawa Pracy o 35 godzinnym tygodniu pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkretnie Departament Prawa Pracy w dniu 20 czerwca 2024 r. odpowiedziało na petycję w sprawie zmian legislacyjnych mających na celu skrócenie czasu pracy oraz zmiany liczby dni urlopu wypoczynkowego. W odpowiedzi resortu pracy można niestety przeczytać, że petycja została rozpatrzona negatywnie. Czy to oznacza, że w Polsce nie będzie wprowadzony 35 godzinny tydzień pracy czy 4 dniowy tydzień pracy? Byłoby szkoda, bo z wielu badań wynika, że Polacy chcieliby mieć 3 dni weekendu. W wielu krajach i nowoczesnych korporacjach takie systemy się sprawdziły. Rozpoczęcie prac legislacyjnych dotyczących zmian przepisów w zakresie czterodniowego tygodnia pracy lub skrócenie czasu pracy z przeciętnie 40 godzinowego w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy do 35 godzin musi zostać poprzedzone dokonaniem oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rynek pracy. Powinno być także poddane szerokiej dyskusji, m.in. z partnerami społecznymi, tj. przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego.

"Moim marzeniem, moim planem, moją wolą jest, by tydzień pracy został skrócony. Jak? To jest tematem dyskusji. Na stole w przestrzeni debaty politycznej leżą dwie propozycje". Pierwsza to skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. Druga to czterodniowy tydzień pracy, czyli, jak wprowadzenie wolnych piątków. (…)To są modele, które w tym momencie badamy. (…) Łatwiejszym organizacyjnie rozwiązaniem byłaby redukcja o jeden dzień tygodnia pracy" - powiedziała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

35-godzinny tydzień pracy dla urzędników w Lesznie. Jak sprawdzi się pilotaż? Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zdecydował o skróceniu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna z 8 do 7 godzin, przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego. „Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i wkrótce sami przekonamy się, czy są one zasadne. Cieszę się, że to właśnie Urząd Miasta Leszna będzie pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy i mocno wierzę w to, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy”.

Radcowie prawni już mają krótszy czas pracy (przynajmniej w biurze)

Do czasu pracy radcy prawnego zalicza się także:

czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i w innych organach czas przygotowania się do tych czynności. Autopromocja Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych Sprawdź

Ważne Radca prawny nie musi pracować w biurze 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu! Czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki organizacyjnej nie może być krótszy niż dwie piąte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcą prawnym umowie. Oznacza to, że radca prawny nie musi pracować w biurze 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu!