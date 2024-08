Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, podobnie jak początek roku szkolnego 2024/2025. Czy jeszcze w trakcie wakacji będzie szansa na zrobienie zakupów w niedziele? Czy 25 sierpnia 2024 to niedziela handlowa? Ile jeszcze zostało niedziel handlowych w 2024?

Co z zakazem handlu w niedziele?

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158) określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Ważne NIEDZIELE HANDLOWE 2025, po dwie niedziele w miesiącu? W dniu 13 i 28 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy. W dniu 28 czerwca 2024 r. skierowano projekt do: Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt dotyczy zmiany dotychczasowych regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedziele, m.in. poprzez wskazanie pierwszej i trzeciej niedzieli każdego miesiąca jako dni, w których dozwolony jest handel, jak również poszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu świadczenia pracy w niedziele. Dalsze losy projektu nie są znane, oprócz tego, że Marszałek Sejmu przeniósł na kolejne posiedzenie głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Politycy, przedsiębiorcy i pracownicy są podzieleni w sprawie niedziel handlowych. Jedni chcą zarabiać, drudzy odpoczywać a jeszcze inni robić zakupy.

Czy w sierpniu jest niedziela handlowa?

Tak, w sierpniu jest jedna niedziela handlowa.

Czy 25 sierpnia 2024 to niedziela handlowa?

Tak, 25 sierpnia 2024 r. to niedziela handlowa.

Czy w wakacje jest niedziela handlowa?

Tak, w wakacje jest niedziela handlowa, w dniu 25 sierpnia 2024 r.

Czy przed rokiem szkolnym jest niedziela handlowa?

Tak, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego jest niedziela handlowa, w dniu 25 sierpnia 2024 r.

Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku?

Ważne W 2024 jest jedynie 7 niedziel handlowych: 28 stycznia 2024

24 marca 2024

28 kwietnia 2024

30 czerwca 2024

25 sierpnia 2024

15 grudnia 2024

22 grudnia 2024

W 2024 roku jedynie w grudniu są dwie niedziela handlowe (ze względu na Święta Bożego Narodzenia). Niedziele handlowe 2024 - są miesiące, w których nie ma żadnej niedzieli handlowej! W miesiącach: luty, maj, lipiec, wrzesień, październik, listopad 2024 roku nie ma żadnej niedzieli handlowej.

Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

WYSOKIE KARY! Kary grzywny za naruszenie zakazu handlu są duże, bo aż od 1000 do 100 000 zł.

Kara ta może być nałożona za wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, w tym powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Sprawcą wykroczenia może być każdy, kto narusza zakaz - zatem ten kto powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, wbrew zakazowi.

Czym jest placówka handlowa?

Placówką handlową jest obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli tylko w takiej placówce praca jest wykonywana przez chociażby jednego pracownika lub chociażby jednego zatrudnionego.

Kto może stać za ladą w niedziele?

Pracę w niedzielę i święto, kiedy obowiązuje zakaz handlu może wykonywać właściciel sklepu lub członkowie jego rodziny - tylko te osoby mogą stać za tzw. ladą. Ograniczenia w tym zakresie są duże, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do pracowników i zatrudnionych. Definicja pracownika jest jasna, bo chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę, ale również jest to osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ponadto przepisy ustawy określają taką kategorię jak zatrudnionych. Definicja zatrudnionych jest szeroka, ponieważ obejmuje osobę fizyczną, wykonującą w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego (np. umowa zlecenia czy o dzieło), a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego.

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu?

Okazuje się, że istnieje wiele placówek, w których zakaz handlu nie dotyczy, tj. m.in.:

na stacjach paliw płynnych; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; w strefach wolnocłowych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów;

Ponadto zakaz handlu nie obowiązuje m.in.:

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych; w placówkach handlowych.