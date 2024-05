Kolejny długi weekend już naprawdę blisko! Boże Ciało 2024 - kiedy? Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kto nie dostanie urlopu? Kto pracuje w święta? Czy pracodawca może odwołać z Urlopu? Czy pracownik może odmówić stawienia się w pracy?

Boże Ciało 2024 kiedy

W 2024 roku Boże Ciało wypada 30 maja (czwartek). To dzień ustawowo wolny od pracy. Reguluje to ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). Boże Ciało to Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywane Bożym Ciałem to liturgiczna uroczystość, obchodzona zawsze w czwartek, 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy, między 21 maja a 23 czerwca.

Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kto nie dostanie urlopu?

Jest pewna grupa zawodów, która niezależnie od tego czy jest to niedziela, czy dzień ustawowo wolny od pracy - zawsze musi być w pracy. W tych zawodach liczy się dyspozycyjność i zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności. W związku z tym zapewne w Boże Ciało 2024 reprezentanci m.in. takich zawodów nie dostaną urlopu: strażnicy miejscy i gminni, pielęgniarki, położne, lekarze, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, maszyniści, motorniczy, kierowcy autobusów, pracownicy elektrowni, pracownicy hoteli, restauracji, miejsc rozrywek i wiele innych.

Przykład Kto pracuje w święta? Praca w niedziele i święta jest dozwolona w wielu obszarach, poniżej wykaz. Urlopu w Boże Ciało zapewne nie dostanie część pracowników pracująca w tego typu miejscach. Wszystko jednak zależy od indywidualnej sytuacji i decyzji pracodawcy. Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: zakładach świadczących usługi dla ludności; gastronomii; zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę; zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac: polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, wyznaczone w KP dni są u niego dniami pracy; zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa wyżej.

Odwołanie z urlopu w Boże Ciało

Jeżeli pracownik weźmie urlop w dniu 31 maja (piątek) a czwartek 30 maja i tak ma wolne od pracy, to pracodawca pomimo tego może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Dzieje się to jednak w szczególnych sytuacjach. Przepis art. 167 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm., dalej jako: KP) przewiduje możliwość odwołania pracownika z urlopu na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy.

Ważne Decyzja pracodawcy nie może jednak zostać podjęta całkowicie arbitralnie, gdyż spełnione muszą zostać łącznie dwa warunki: powstanie okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia urlopu; konieczność zapewnienia w tych okolicznościach obecności pracownika w zakładzie pracy.

Ocena potrzeby przerwania urlopu wypoczynkowego pracownika należy wyłącznie do pracodawcy, zaś odwołanie z urlopu odnosi skutek bez względu na akceptację lub brak akceptacji tego stanu rzeczy przez pracownika. Regulacja ta stanowi wyjątek od zasady nieprzerwanego urlopu wyrażonej w art. 152 § 1 KP. Potrzebę odwołania pracownika z urlopu ocenia więc pracodawca, zaś pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniu, bez względu na własną ocenę zasadności odwołania. Co jednak jeśli pracownik nie odbierze telefonu?

Zobacz również: Obieranie telefonu i kontrolowanie poczty od pracodawcy podczas urlopu

Odmowa powrotu z urlopu

Odmowa wcześniejszego stawienia się w pracy bądź stawienie w terminie późniejszym niż wskazany przez pracodawcę może w konkretnych okolicznościach zostać zakwalifikowane nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

