Zautomatyzuj HR z SyKOF HR i przygotuj organizację na erę AI

Automatyzacja to nie tylko wygoda – to fundament dla wdrażania sztucznej inteligencji w HR. System SyKOF HR wspiera organizacje w cyfrowej transformacji procesów kadrowo-płacowych, integrując się z ekosystemem ERP i tworząc fundament pod przyszłościowe zastosowania AI.

Wyzwanie: cyfrowe HR w złożonych organizacjach

W dobie rozproszonych struktur, pracy hybrydowej i rosnących oczekiwań pracowników, organizacje potrzebują systemów HR, które:

- centralizują dane kadrowe,

- automatyzują rutynowe procesy (np. naliczanie wynagrodzeń, wnioski urlopowe),

- zapewniają zgodność z przepisami prawa,

- umożliwiają samoobsługę pracowników,

- i co najważniejsze – przygotowują organizację na wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Rozwiązanie: SyKOF HR + Portal Pracownika

SyKOF HR to nowoczesny, elastyczny system kadrowo-płacowy, który może działać jako samodzielne narzędzie lub część większego ekosystemu ERP.

Funkcjonalności:

- Automatyczne naliczanie wynagrodzeń – niezależnie od formy zatrudnienia.

- Rejestracja czasu pracy zdalnej i stacjonarnej – bez fizycznych rejestratorów.

- Cyfrowy obieg dokumentów i podpisy.

- Portal Pracownika – dostęp do danych, wniosków, e-teczek.

- Integracja z systemami ERP – np. finansowo-księgowymi, obiegiem dokumentów, BI.

"Automatyzacja procesów HR to nie tylko oszczędność czasu – to krok w kierunku danych gotowych do analizy i predykcji przez systemy AI." – mówi ekspert systemu SyKOF.

AI w HR zaczyna się od dobrze zorganizowanych danych

Organizacje, które myślą o wdrażaniu AI w HR (np. do analizy retencji, predykcji absencji, automatyzacji ocen okresowych) najpierw muszą posiadać spójne, cyfrowe dane kadrowe.

"Bez cyfrowych fundamentów nie ma mowy o inteligentnym HR. AI nie zrobi nic, jeśli dane są rozproszone, niepełne lub przetrzymywane w Excelach." – podkreślają eksperci SyKOF HR

SyKOF HR wspiera ten fundament: organizuje dane, ujednolica je w czasie rzeczywistym, i udostępnia w sposób umożliwiający ich dalsze przetwarzanie.

Przypadki użycia – już wdrożone

System działa m.in. w:

- Krajowej Izbie Fizjoterapeutów – centralizacja HR dla 16 oddziałów,

- Instytutach badawczych – gdzie różnorodność form zatrudnienia i wymagania prawne są szczególnie wysokie.

Zaproszenie: konferencja online 28 maja

Już 28 maja odbędzie się konferencja online HR Solutions Trends, podczas której eksperci SyKOF pokażą:

- jak wygląda droga od samoobsługi pracowniczej przez automatyzację do AI w HR,

- jak organizacje mogą rozpocząć ten proces.

O SyKOF HR

SyKOF HR to polski system kadrowo-płacowy, wdrażany w strukturach rozproszonych, instytucjach publicznych, samorządach i firmach wymagających wysokiej elastyczności. 100% skutecznych wdrożeń, aktywna integracja z ERP i nacisk na jakość danych sprawiają, że to rozwiązanie rośnie razem z organizacją – aż po zastosowania AI.

