Wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026. Związki zawodowe nie będą zadowolone [PROJEKT]

Wiemy jaka jest propozycja kwot minimalnego zasadniczego wynagrodzenia dla nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący), nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Związki zawodowe nie będą zadowolone.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano właśnie projekt rozporządzenia w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Wielu na to długo czekało. Jest to projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (dalej jako: projekt). Projekt wydano na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.). Aktualnie etap jest taki, że trwają konsultacje i opiniowanie projektu.

REKLAMA

Autopromocja

Wciąż nie są realizowane postulaty związków zawodowych na rok szkolny 2024/2025 i kolejne

Związek Nauczycielstwa Polskiego pewnie nie zaopiniuje pozytywnie tego projektu. Już w dniu 10 lipca 2024 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do MEN katalog spraw wymagających pilnego uregulowania oraz konkretne propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się:

podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. co najmniej o 15% (wobec projektu, który został przedstawiony wydaje się to mocno wątpliwe, wręcz niemożliwe do realizacji);

wzrostu wynagrodzenia nauczycieli mianowanych;

podjęcia prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela” (powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce);

uregulowania warunków pracy nauczycieli – dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki;

uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia;

uregulowania realizacji godzin ponadwymiarowych;

uregulowania wyjazdów na szkolne wycieczki (zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe);

uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela – delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły;

wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej;

podwyższenia dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł;

wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego;

uregulowania w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw, jako zajęć opiekuńczo wychowawczych realizowanych bezpłatnie, w ramach swojego czasu pracy przez nauczycieli specjalistów psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych oraz wychowawców świetlicy;

określenia maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych na 20 osób,

ujednolicenia zasad dotyczących odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników samorządowych.

Wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026. Związki zawodowe nie będą zadowolone. Jest projekt

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący): wynagrodzenie 5153 zł

Nauczyciel mianowany: wynagrodzenie 5310 zł

Nauczyciel dyplomowany: wynagrodzenie 6211 zł

Proponuje się, aby minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wzrosły dla nauczycieli:

nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 245 zł;

mianowanych – o 253 zł

dyplomowanych – o 296 zł.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący): wynagrodzenie 5027 zł

Nauczyciel mianowany: wynagrodzenie 5156 zł

Nauczyciel dyplomowany: wynagrodzenie 5405 zł

W drugiej grupie zaszeregowania płacowego nauczycieli (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub pozostałe wykształcenie) proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną dla nauczycieli:

nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 239 zł;

nauczyciela mianowanego – o 246 zł;

nauczyciela dyplomowanego – o 257 zł.

Ważne Oznacza to, że podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia. Te minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jeśli wejdą w życie w takim kształcie obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Wobec takich propozycji nie wydaje się, aby w roku szkolnym 2025/2026 wzrosły o proponowane 15%

Uzasadnienie do projektu. Skąd wynikają takie kwoty?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu:

"Nowelizacja rozporządzenia jest konieczna ze względu na wzrost od dnia 1 stycznia 2025 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 63) kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 5 434,82 zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2024 r. Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (Dz. U. poz. 1925), w roku 2025 średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy zwiększa się o 2,308%. Tak więc zgodnie z powołanymi przepisami, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w roku 2025 zwiększa się dodatkowo o 2,308%. W wyniku wzrostu kwoty bazowej oraz zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, od dnia 1 stycznia 2025 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego wzrosło o 5% w stosunku do średniego wynagrodzenia nauczycieli obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 r. Wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem wynagrodzenia średniego, dlatego w związku ze wzrostem wynagrodzenia średniego, wzrośnie również wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, określane w tabeli stanowiącej załącznik do nowelizowanego rozporządzenia. Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli implikuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków.".