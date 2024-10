Płaca minimalna = płacy zasadniczej? Czy takiej zmiany możemy faktycznie spodziewać się w 2025 r.? Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dalej. Co oznacza dla pracowników i pracodawców zrównanie minimalnego wynagrodzenia z płacą zasadniczą?

Na RCL jeszcze w sierpniu bieżącego roku pojawił się projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ten ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

Płaca minimalna = płacy zasadniczej?

Wysokość płacy minimalnej, tak jak do tej pory, będzie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego. W jego skład wchodzą również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze jak np. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia. W projekcie uwzględniono m.in. zmianę dotyczącą tego, co kryje się pod pojęciem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasadnicze wynagrodzenie za pracę będzie równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Celem wprowadzenia tej zmiany jest – według projektodawców – zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przywrócenie motywacyjnego charakteru poszczególnym składnikom wynagrodzenia, które obecnie często stanowią uzupełnienie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chodzi m.in. o premie, nagrody i dodatki funkcyjne. Stanowi o tym art. 15 omawianego projektu ustawy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie to oznaczało wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatków do wynagrodzenia oraz premii i nagród. Będzie to istotna zmiana zarówno dla pracowników jak i pracodawców. W przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy – wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ma być ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Czy takiej zmiany możemy faktycznie spodziewać się w 2025 r.?

Niestety nie. Zapowiadane zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia – zgodnie z projektem ustawy z 22 sierpnia 2024 r. – mają wejść w życie z dniem 15 listopada 2025 r. Wyjątkiem są przepisy dotyczące ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Chodzi o art. 2 pkt 25, art. 15 oraz art. 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. A to właśnie art. 15 stanowi o zrównaniu minimalnego wynagrodzenia z zasadniczym.

