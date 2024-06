Wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych wzrośnie od 700 do 1000 zł. Nowe stawki mają obowiązywać już od 1 lipca 2024 r.

Od lipca 2024 r. wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych wzrośnie od 700 do 1000 zł. Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje duże podwyżki.

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych wzrośnie

Celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jest przede wszystkim podwyżka wynagrodzeń w samorządach do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., które od lipca 2024 r. wyniesie 4300,00 zł brutto. Podwyżka dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ma wpłynąć na atrakcyjność pracy w samorządach i konkurencyjność ofert pracy.

Kiedy nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych?

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych już powstało, a właściwie jest to projekt nowelizacji rozporządzenia w tym przedmiocie. Pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji dnia 28 maja 2024 roku (druk RD77). Aktualnie trwają uzgodnienia nad projektem. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Kiedy podwyżki dla pracowników samorządowych?

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Rozporządzenie zakłada podwyżkę od 700,00 zł do 1000,00 zł w zależności od kategorii zaszeregowania. Kategorie i wysokość minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych wymienia tabela z załącznika nr 3 do rozporządzenia. Pierwsza, najniższa kategoria przyznaje prawo do minimalnego zasadniczego wynagrodzenia w wysokości 4000,00 zł. Dotychczas było to 3300,00 zł. Natomiast najwyższa, dwudziesta kategoria to 6200,00 zł wynagrodzenia zasadniczego. Dotychczasowe przepisy przewidują tu 5200,00 zł wynagrodzenia.

Załącznik 3 do projektu rozporządzenia:

Podwyżki w samorządzie od lipca 2024 gov.pl

Podwyżki w samorządzie od lipca 2024 gov.pl

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia znajduje się tabela przedstawiająca różnicę w wynagrodzeniach dotychczasowych i planowanych dla poszczególnych kategorii:

Podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych 2024 gov.pl

Mimo że minimalne wynagrodzenie zasadnicze do VI kategorii jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 lipca 2024 r. (4300,00 zł brutto), pracodawca może ustalić pracownikowi ustawową wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę poprzez określenie maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w regulaminie wynagrodzenia.