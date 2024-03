Trwa dyskusja nad skróceniem tygodnia pracy do 4 dni pracy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jest pełna optymizmu co do skutków takiej rewolucyjnej zmiany w prawie pracy. Co sądzą przedsiębiorcy o ewentualnym skróceniu czasu pracy?