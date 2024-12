Wyższa nagroda jubileuszowa i odprawa pieniężna w budżetówce w 2025 r., czy będzie? Była zmiana w listopadzie 2023 r. ale nie było w 2024 r., zatem co w 2025 r.? Takie wątpliwości i pytania padają, szczególne w związku z zapowiadanymi 5% podwyżkami wynagrodzeń w ustawie budżetowej na 2025 r.

Warunki wynagradzania w sferze budżetowej

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określa, w drodze rozporządzenia - w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra. Tak też się dzieje i już ponad rok temu, w listopadzie 2023 r. weszły w życie zmiany co do nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej w budżetówce. Zmieniono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 914, dalej jako: rozporządzenie). Świadczenia uległy podwyższeniu, w tym w zw. z większym stażem pracy. Na zmiany się zdecydowano, bo analogiczne rozwiązania prawne obowiązują wobec pracowników urzędów państwowych, m.in. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765, z późn. zm).

Co zaliczamy do nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa czy roczna zwykle jest świadczeniem pieniężnym, jednak nie jest świadczeniem powszechnym. Taka nagroda nie przysługuje obowiązkowo wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w oparciu o przepisy KP. Wręcz to przepisy szczególne do KP, zwykle określają jakim grupom zawodowym przysługuje to świadczenie pieniężne, np. nauczycielom akademickim, nauczycielom, pracownikom służby cywilnej, górnikom, pracownikom służb mundurowych, pracownikom szeroko pojętej budżetówki. Oczywiście nie oznacza to, że inne osoby nie mają prawa do takiego świadczenia - oczywiście mogą je mieć, jeżeli np. regulamin wynagradzania czy zakładowy układ zbiorowy pracy będzie to określał. Często prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w państwowych instytucjach, u prywatnych przedsiębiorców niekiedy trudno wyegzekwować to świadczenie, a przecież pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe, jeżeli przepisy o wynagrodzeniu albo inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Jak podkreślił w ostatnim czasie Sąd Najwyższy w postanowieniu z 18 lipca 2023 r., sygn. akt III PSK 126/22 - staż w prywatnym zakładzie pracy jest nie bez znaczenia dla nagrody jubileuszowej. Do okresów zatrudnienia, od których uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej nie można zaliczać jedynie zatrudnienia w państwowych zakładach pracy.

Ważne Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa?

Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy;

6) 400% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy. To właśnie ten punkt dodano w rozporządzeniu.

Ile wynosi odprawa pieniężna?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat;

4) sześciomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.

Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wyższa nagroda jubileuszowa i odprawa pieniężna w budżetówce w 2025 r., czy będzie?

Na chwilę obecną rząd nie zapowiada dokonywania kolejnych zmian i podwyżek w zakresie nagród jubileuszowych czy odpraw pieniężnych w szeroko rozumianej budżetówce na 2025 r. Nie ma projektu zmian rozporządzenia, który regulowałby np. wyższą wartość procentową wynagrodzenia za przepracowanie 20,25,30,35,40 czy 45 lat pracy. Niemniej jednak w ustawie budżetowej przewidziano wprawdzie 5-procentowe podwyżki dla całej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy, żołnierzy, pracowników ministerstw, urzędów i innych zakładów wchodzących w skład tzw. budżetówki. Co istotne, wzrostowi ulegnie dodatkowo kwota bazowa, która służy do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego prezydenta, premiera, ministrów, posłów i senatorów. Jak podaje rząd: W prognozie przyjęto, że inflacja w 2025 r. wyniesie średnio 5,0%, wobec 3,7% w 2024 r. Przewidywany wzrost inflacji to m.in. efekt dobrej sytuacji na rynku pracy sprzyjającej utrzymywaniu się podwyższonej inflacji bazowej. Prognoza na przyszły rok była przygotowana przy założeniu odmrożenia cen energii dla gospodarstw domowych.