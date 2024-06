Od 1 lipca 2024 wyższy dodatek za pracę w nocy

Od 1 lipca 2024 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe. W związku z tym dodatek za pracę w porze nocnej od 1 lipca 2024 r. też ulegnie zmianie. Powstaje jednak kilka pytań: czy dodatek za pracę w porze jest jednakowy dla wszystkich pracowników? Czy należy się zarówno dodatek za pracę w nocy i za pracę w godzinach nadliczbowych?

Jaka będzie najniższa krajowa od lipca 2024?

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł. Najniższa pensja krajowa od 1 lipca 2024 roku wyniesie 3 261,53 zł netto. Z kolei od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł. W 2024 r. ma więc miejsce podwyżka wynagrodzeń po połowie roku. Okazuje się, że według danych GUS i ZUS w 2024 r. w Polsce minimalną płacę pobiera około 3,6 mln. osób.

Dodatek za pracę w porze nocnej określa się jako pewnego rodzaju rekompensatę za zwiększoną uciążliwość pracy. Co do zasady, należy się wszystkim pracownikom (tj. osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę) wykonującym pracę w porze nocnej. Dodatek należy się niezależnie od rodzaju pracy i stanowiska pracy. Dodatek jest obligatoryjny zarówno:

przy pracy w porze nocnej wykonywanej stale

przy pracy w porze nocnej wykonywanej okazjonalnie.

Kiedy wypada pora nocna?

Pora nocna określona jest na godziny między 21:00 a 7:00 i obejmuje 8 godzin, tak wskazuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, dalej: KP).

Tak, dodatek za nocki przysługuje również pracownikom na stanowiskach kierowniczych czy zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

W 2024 r. pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek za pracę w porze nocnej będzie uzależniony od 1 lipca od kwoty 4300 zł brutto.

Ile godzin do przepracowania w lipcu 2024?

W lipcu 2024 r. jest do przepracowania 184 godziny. Wynika to z tego, że są 4 pełne tygodnie, w każdym 40 godzin do przepracowania. Daje to 160 godzin + 3 pełne dni (3 x 8 godzin) = 184 godziny.

Ile za nocki w lipcu 2024?

Dodatek za pracę w porze nocnej będzie wynosił w lipcu 2024 r. 4,67 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Przykład Jak to policzyć? Należy zweryfikować ile godzin pracy jest do przepracowania w danym miesiącu – w lipcu 2024 r. jest to 184. Następnie należy minimalne wynagrodzenie obowiązujące w lipcu 2024 r. podzielić przez tą liczbę godzin i pomnożyć przez 20%, czyli 4300 zł : 184h x 20%. Wynik ten daje 4,67 zł brutto za 1 godzinę pracy.

Oczywiście, powyższe z zastrzeżeniem, że podstawę obliczeń stanowić powinien obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, ustalony zgodnie z art. 130 KP. Wyżej i niżej wskazane stawki to jedynie stawki minimalne. Wysokość dodatku jest zmienna, ponieważ stałej wysokości wynagrodzenia minimalnego odpowiada zmienna liczba nominalnych godzin pracy w danym miesiącu.

Ile za nocki w sierpniu 2024?

Dodatek za pracę w porze nocnej będzie wynosił w sierpniu 2024 r. 5,12 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Jak to policzyć? Należy zweryfikować ile godzin pracy jest do przepracowania w danym miesiącu – w sierpniu 2024 r. jest to 168 godzin. Następnie należy minimalne wynagrodzenie obowiązujące w sierpniu 2023 r. podzielić przez tą liczbę godzin i pomnożyć przez 20%, czyli 4300 zł : 168 × 20%. Wynik ten daje 5,12 zł brutto za 1 godzinę pracy.

Ile za nocki we wrześniu 2024?

Dodatek za pracę w porze nocnej będzie wynosił we wrześniu 2024 r. 5,12 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Jak to policzyć? Należy zweryfikować ile godzin pracy jest do przepracowania w danym miesiącu – we wrześniu 2024 r. jest to również 168. Następnie należy minimalne wynagrodzenie obowiązujące we wrześniu 2023 r. podzielić przez tą liczbę godzin i pomnożyć przez 20%, czyli 4300 zł : 168 × 20%. Wynik ten daje 5,12 zł brutto za 1 godzinę pracy.

Tak, dodatek za pracę w nocy powinien być identyczny dla wszystkich pracowników, niezależnie od wysokości otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. Jak zostało wyżej wskazane, jest on ustalany w oparciu o minimalne wynagrodzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi w danym roku przepisami. Oczywiście pracodawca w wewnętrznych przepisach obowiązujących w zakładzie pracy (np. w regulaminie pracy, wynagradzania czy w układzie zbiorowym pracy), pracodawca może ustalić wyższy dodatek za pracę w porze nocnej, jednak nadal muszą one być identyczne dla wszystkich pracowników. Właśnie tym różni się dodatek za pracę w porze nocnej od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, który jest zależny od wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Kompetencje w zakresie wprowadzenia ryczałtu ma pracodawca przy czym pracownik musi zaakceptować taką formę wynagrodzenia, choćby w sposób dorozumiany (zob. wyr. SN z 25 lipca 2018 r., I PK 94/17).

Tak, można otrzymać zarówno dodatek za pracę w nocy i za pracę w godzinach nadliczbowych. Praca nocna może być równocześnie pracą nadliczbową. Czyli pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej można polecić wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych zarówno w porze nocnej, jak i po jej zakończeniu, już w trakcie pory dziennej. Odwrotna sytuacja też jest dopuszczalna, czyli pracownik wykonujący pracę standardowo w ciągu dnia, może wykonywać pracę nadliczbową w porze nocnej.

Kto udowadnia pracę w godzinach nadliczbowych czy nocnych?

Ciężar dowodu w sprawie z powództwa pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych czy pracy w porze nocnej, spoczywa na pracowniku.