Koszt pracodawcy 2025 [Umowa o pracę]

Jaki jest całkowity koszt pracodawcy w 2025 roku przy zatrudnieniu pracownika na umowie o pracę na najniższą krajową? Minimalna płaca od stycznia wynosi 4666 zł brutto. Ile na rękę otrzyma pracownik, ile musi wydać pracodawca, a ile z tych pieniędzy to składki i podatek?

Całkowity koszt pracodawcy – umowa o pracę

Wynagrodzenie brutto pracownika to nie jest pełny koszt zatrudnienia leżący po stronie pracodawcy. Oprócz składek finansowanych z pensji osoby zatrudnionej określony procent składek opłaca również pracodawca. Jest to dodatkowy koszt. Zatrudnienie jednego pracownika kosztuje więc pracodawcę znacznie więcej niż wynagrodzenie brutto. Przy zatrudnieniu na umowę o pracę pracownik i pracodawca opłacają składki w następujących proporcjach:

Składki ZUS Pracownik Pracodawca emerytalna 9,76% 9,76% rentowa 1,5% 6,5% chorobowa 2,45% - wypadkowa - 1,67% FP - 2,45% FGŚP - 0,1%

Z wynagrodzenia pracownika dodatkowo odprowadza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne 9% oraz zaliczkę na podatek dochodowy 12% do urzędu skarbowego.

Koszt pracodawcy 2025 – minimalna krajowa

Określając więc poziom płacy minimalnej, trzeba zdawać sobie sprawę z faktycznego kosztu, jaki ponosi pracodawca. W związku z podwyżką płacy minimalnej o 366 zł brutto w stosunku do grudnia w 2025 roku realne obciążenie pracodawcy za każdy etat to 5621,60 zł, co oznacza, że miesięczny koszt jednego etatu rośnie o przynajmniej 440,60 zł w skali miesiąca. W skali roku to wzrost kosztów o 5287,20 zł.

UMOWA O PRACĘ NA MINIMALNĄ KRAJOWĄ 4666 ZŁ BRUTTO Składki ZUS Pracownik 2025 Pracodawca 2025 emerytalna 9,76% 455,40 zł 9,76% 455,40 zł rentowa 1,5% 69,99 zł 6,5% 303,29 zł chorobowa 2,45% 114,32 zł - - wypadkowa - - 1,67% - wysokość dla firmy zatrudniającej do 9 pracowników 77,92 zł FP - - 2,45% 114,32 zł FGŚP - - 0,1% 4,67 zł zdrowotna 9% 362,37 zł - - Zaliczka na podatek dochodowy 12% 153,00 zł - -

Po dokonaniu stosownych odliczeń pracownik otrzyma na rękę 3510,92 zł. Pracodawca zaś poniesie dodatkowe koszty zatrudnienia pracownika w wysokości 955,60 zł, a łącznie z wynagrodzenie brutto pracownika będzie to 5621,60 zł.

Całkowity koszt pracodawcy 2025 - tabela

Zatrudniając na etacie na minimalną krajową w 2025 roku, całkowity koszt pracodawcy wynosi 5621,60 zł. Pracownik na rękę otrzyma 3510,92 zł. Aż 2110,68 zł to koszty składek i zaliczki na podatek.

