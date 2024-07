Dodatkowa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat. Najwyższa nagroda to 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 40 lat. Od kiedy? Wiele wskazuje na to, że świadczenie może być podniesione, ponieważ powołano specjalny Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zespół będzie prowadził prace m.in. nad wynagrodzeniami i nagrodami dla nauczycieli.

Dodatkowa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat. Najwyższa nagroda to 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 40 lat.

W najbliższym czasie będzie miała miejsce bardzo ważna dyskusja nad wynagrodzeniami nauczycieli, a konkretnie nad nagrodą jubileuszową za przepracowane lata. Okazuje się, że sytuacja nauczycieli może wyglądać lepiej. Jest szansa, aby świadczenie przysługiwało im w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego a nie jak dotychczas w wysokości 250 proc. Zielone światełko w tunelu daje Wiceminister Edukacji Henryk Kiepura, ponieważ podkreśla, że podczas prac grupy roboczej, której jednym z celów jest analiza wynagrodzeń i innych świadczeń finansowych dla nauczycieli, będzie miała miejsca dyskusja nad uprawnieniami nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Okazuje się, że sytuacja pracowników oświaty nie jest jednakowa i pewna grupa ma prawo do wyższego świadczenia, bo 400 proc. - dlaczego więc nie zrównać tego progu procentowego dla wszystkich w jednakowym wymiarze…?

REKLAMA

Autopromocja

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986) określa, że nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową:

Przesłanką uzyskania nagrody jubileuszowej danego stopnia jest legitymowanie się odpowiednimi okresami zatrudnienia (lub okresami zaliczanymi do okresów zatrudnienia na mocy przepisów prawa). Zasadą jest, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, czyli okres zatrudnienia wymagany do uzyskania nagrody danego stopnia (oraz ewentualnie także okresy zaliczane do okresów zatrudnienia).

Pracownikom niepedagogicznym szkoły przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 400 proc. - dlaczego inni mają więc 250 proc.?

Przepis art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) określa zasady pobierania nagrody jubileuszowej. Pracownikom niepedagogicznym szkoły przysługuje nagroda jubileuszowa właśnie w oparciu o te przepisy.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy: dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;

po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;

po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;

po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;

po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego;

po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.