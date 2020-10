Wynagrodzenie nauczycieli - podwyżka od września 2020 r.

Podwyżka dla nauczycieli od 1 września 2020 r.

Od 1 września 2020 r. kwota bazowa, od której ustalane jest średnie wynagrodzenie dla nauczycieli, wzrosła do 3537,80 zł. Nauczyciele otrzymają podwyżkę z wyrównaniem za wrzesień 2020 r. łącznie z pensją za październik 2020 r.

Wraz ze wzrostem kwoty bazowej od 1 września 2020 r. wzrosło średnie wynagrodzenie nauczycieli, które stanowi odpowiedni procent tej kwoty i wynosi dla:





nauczyciela stażysty - 100%,

nauczyciela kontraktowego - 111%,

nauczyciela mianowanego - 144%,

nauczyciela dyplomowanego - 184%.

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy jest dostosowaniem do zmian w zakresie wysokości nauczycielskiej płacy zasadniczej, która stanowi składnik średniego wynagrodzenia tej grupy zawodowej. Wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oznacza też wzrost składników uzależnionych od jego wysokości, m.in. dodatku za wysługę lat. Oznacza to zatem konieczność wyrównania od 1 września 2020 r. również tych składników.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli