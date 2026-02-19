Można samemu pobrać i wydrukować PIT za 2025 r. Kiedy będzie zwrot podatku? Terminy 2026

ZUS wysłał już wszystkie PITy za 2025 r. Można samemu pobrać i wydrukować deklarację podatkową. Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku w 2026 r.? Najważniejsze terminy w 2026 r.

rozwiń >

Można samemu pobrać i wydrukować PIT za 2025 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę informacji podatkowych za 2025 rok. Ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło do osób, które w ubiegłym roku dostały choćby tylko jedną złotówkę z ubezpieczeń społecznych. Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS wysyła deklaracje podatkowe oraz umieszcza je także na eZUS. Po zalogowaniu się do swojego konta odpowiedni PIT można samemu pobrać i wydrukować.

REKLAMA

REKLAMA

Zwrot podatku w 2026 r. - kiedy?

- Przypominam, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – dodaje rzeczniczka.

Do kiedy złożyć PIT do urzędu skarbowego?

Osoba, która dostała deklarację PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, ZUS potrąci odpowiednią kwotę z wypłaty za kwiecień tego roku. Ci, którzy dostali PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli chcesz skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku? - W takim przypadku trzeba samemu do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

REKLAMA

Przekazanie 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Rzeczniczka przypomina, że każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli ma być inna, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana adresu a PIT

- Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynął do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie mogliśmy jej wysłać na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument ze swojego konta w eZUS lub otrzymać wydruk w placówce ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Rodzaje PITów

PIT-40A adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł. Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł. Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce. PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Otrzymują go także emeryci i renciści, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł, złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Otrzymują go także emeryci i renciści, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł, złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku. PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Kogo ZUS nie rozlicza z podatku?

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.