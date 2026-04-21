Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » Do kiedy PIT? Zbliża się termin końcowy na rozliczenie PIT w 2026 r.

Do kiedy PIT? Zbliża się termin końcowy na rozliczenie PIT w 2026 r.

21 kwietnia 2026, 14:18
Emilia Panufnik
Na co uważać przy rozliczeniu PIT za 2025 rok? Oto kilka wskazówek dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Do kiedy należy złożyć PIT? Zbliża się termin końcowy w 2026 r.

Do kiedy rozliczenie PIT w 2026 r.?

Tylko do 30 kwietnia 2026 r. mamy czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Część osób zdaje się na automatyczne wysłanie PIT-a przez państwową aplikację, ale zapomina o tym, że automatyczna akceptacja nie oznacza bezbłędności. Nie oznacza też, że w deklaracji będą wszystkie informacje, na których nam zależy.

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Automatyczna akceptacja składanego zeznania podatkowego zapewnia rozliczenie w terminie. Nie oznacza to jednak, że nasze zeznanie jest pozbawione błędów lub jest dla nas najkorzystniejsze. W zeznaniu podatkowym składanym automatycznie nie będzie uwzględniona większość ulg, np. nie odnajdziemy w nim odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej czy dla krwiodawców. Musimy pamiętać, że organy podatkowe nie znają dokładnie naszej sytuacji i nie reagują błyskawicznie na niektóre zmiany (np. pojawienie się nowonarodzonego dziecka) – zaznacza Monika Piątkowska, doradca podatkowy w firmie e-pity.pl.

Rozliczenie PIT 2026 - uwaga na błędy

Nawet jeśli w rozliczeniu przygotowanym automatycznie znajdą się wszystkie ważne informacje, to warto je zweryfikować. Błędy mogą wynikać z pomyłki przy wypełnianiu PIT-11 lub z nieprawidłowych wartości wykazanych przy zastosowaniu ulg. Ulgi dla seniora, dla rodzin 4+, dla młodych czy na powrót są dość trudne w rozliczeniu, a ich zastosowanie wymaga szczególnej uwagi ze strony podatnika.

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Czujność powinny też zachować małżeństwa, które chcą rozliczyć się wspólnie. – Takie pary muszą mieć na uwadze, że Twój e-pit automatycznie przygotuje i zaakceptuje zeznania dla każdego osobno. Jeżeli zatem para chce rozliczyć się wspólnie, nie może zdać się na tę automatyczną wysyłkę. Musi deklarację samodzielnie przygotować i wysłać. Pamiętajmy, że rozliczenie razem z małżonkiem pozwala wielu rodzinom zoptymalizować swoje zeznanie roczne i otrzymać zwrot z podatku – zwraca uwagę Monika Piątkowska.

Rozliczenie PIT - opłaca się zweryfikować

Weryfikacja PIT-a leży w interesie każdego podatnika. Zajmuje chwilę, a pozwala sporo ugrać. – Automatyczna akceptacja w Twój e-pit powinna być furtką bezpieczeństwa dla zapominalskich, a nie regułą rozliczania dla większości podatników – przestrzega Monika Piątkowska.

Coraz mniej czasu na rozliczenie podatku. KAS zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT. Działa też Infolinia KAS
PIT-0: Ulga dla osób w wieku emerytalnym. Zamiast przejść na emeryturę opłaca się pracować
Błędy w PIT mogą słono kosztować! Kiedy skarbówka Ci nie wybaczy?
Kadry
Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców: fast track w Polsce dot. tylko wybranych firm. Najnowsze informacje
21 kwi 2026

Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców w Polsce dotyczy tylko wybranych firm. Fast trucki za granicą mają na celu ułatwienie pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Czy Polska pójdzie za przykładem Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii? Oto najnowsze informacje.
Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
21 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
21 kwi 2026

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.
Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową
21 kwi 2026

GUS podał przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Wzrosło rok do roku o 6,6%. Spadło natomiast zatrudnienie. Jak eksperci oceniają poziom przeciętnej płacy? Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową.

ZUS płaci prawie 1,5 tys. zł na te choroby. Sprawdź czy możesz uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy
20 kwi 2026

ZUS płaci prawie 1,5 tys. zł na te choroby w ramach renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a w przypadku całkowitej niezdolności do pracy wypłaca około 1980 zł. Sprawdź czy możesz uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy.
Czy pokolenie wychowane ze sztuczną inteligencją (AI) zmieni rynek pracy?
21 kwi 2026

Czy pokolenie wychowane ze sztuczną inteligencją (AI) zmieni rynek pracy? Tak. Najstarsi przedstawiciele pokolenia Alfa są jeszcze uczniami, jednak z punktu widzenia pracodawców ich wejście na rynek pracy nie jest wcale odległą perspektywą. Czekające na nich środowisko zawodowe będzie jednocześnie bardziej cyfrowe, silniej zautomatyzowane i będzie funkcjonowało pod jeszcze większą presją demograficzną niż dziś. To rodzi pytanie – jakimi będą pracownikami?
Pracodawca w trudnej sytuacji ekonomicznej może nie wpłacać na PPK [Przykłady]
20 kwi 2026

Czy pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji może nie wpłacać na PPK? Finansowana przez pracodawcę wpłata podstawowa do PPK wynosi zawsze 1,5% wynagrodzenia uczestnika tego programu. W przepisach przewidziano sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK. Kiedy ma to miejsce? Oto przykłady.
Symbol 11-I w orzeczeniu. Co oznacza w 2026 roku?
20 kwi 2026

Orzeczenie zawiera szereg istotnych elementów m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Jedynym z takich kodów jest 11-I. Co on oznacza? Czy w 2026 roku pacjent z takim kodem może liczyć na szczególne uprawnienia? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Już teraz tworzy CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata
20 kwi 2026

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Sprawdza się w tej roli doskonale. Już teraz tworzy profesjonalne CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata. Proces rekrutacji zmienia się na dobre dzięki sztucznej inteligencji.
Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola
20 kwi 2026

Czy nadgodziny może są także w zadaniowym systemie czasu pracy? Ważna jest kontrola pracowników wykonujących pracę całkowicie zdalnie lub hybrydowo. Praca po godzinach może skutkować także przemęczeniem pracowników.
