Do kiedy PIT? Zbliża się termin końcowy na rozliczenie PIT w 2026 r.

Na co uważać przy rozliczeniu PIT za 2025 rok? Oto kilka wskazówek dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Do kiedy należy złożyć PIT? Zbliża się termin końcowy w 2026 r.

Do kiedy rozliczenie PIT w 2026 r.?

Tylko do 30 kwietnia 2026 r. mamy czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Część osób zdaje się na automatyczne wysłanie PIT-a przez państwową aplikację, ale zapomina o tym, że automatyczna akceptacja nie oznacza bezbłędności. Nie oznacza też, że w deklaracji będą wszystkie informacje, na których nam zależy.

– Automatyczna akceptacja składanego zeznania podatkowego zapewnia rozliczenie w terminie. Nie oznacza to jednak, że nasze zeznanie jest pozbawione błędów lub jest dla nas najkorzystniejsze. W zeznaniu podatkowym składanym automatycznie nie będzie uwzględniona większość ulg, np. nie odnajdziemy w nim odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej czy dla krwiodawców. Musimy pamiętać, że organy podatkowe nie znają dokładnie naszej sytuacji i nie reagują błyskawicznie na niektóre zmiany (np. pojawienie się nowonarodzonego dziecka) – zaznacza Monika Piątkowska, doradca podatkowy w firmie e-pity.pl.

Rozliczenie PIT 2026 - uwaga na błędy

Nawet jeśli w rozliczeniu przygotowanym automatycznie znajdą się wszystkie ważne informacje, to warto je zweryfikować. Błędy mogą wynikać z pomyłki przy wypełnianiu PIT-11 lub z nieprawidłowych wartości wykazanych przy zastosowaniu ulg. Ulgi dla seniora, dla rodzin 4+, dla młodych czy na powrót są dość trudne w rozliczeniu, a ich zastosowanie wymaga szczególnej uwagi ze strony podatnika.

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Czujność powinny też zachować małżeństwa, które chcą rozliczyć się wspólnie. – Takie pary muszą mieć na uwadze, że Twój e-pit automatycznie przygotuje i zaakceptuje zeznania dla każdego osobno. Jeżeli zatem para chce rozliczyć się wspólnie, nie może zdać się na tę automatyczną wysyłkę. Musi deklarację samodzielnie przygotować i wysłać. Pamiętajmy, że rozliczenie razem z małżonkiem pozwala wielu rodzinom zoptymalizować swoje zeznanie roczne i otrzymać zwrot z podatku – zwraca uwagę Monika Piątkowska.

Rozliczenie PIT - opłaca się zweryfikować

Weryfikacja PIT-a leży w interesie każdego podatnika. Zajmuje chwilę, a pozwala sporo ugrać. – Automatyczna akceptacja w Twój e-pit powinna być furtką bezpieczeństwa dla zapominalskich, a nie regułą rozliczania dla większości podatników – przestrzega Monika Piątkowska.

