Twój e-PIT a przychód małżonka - dlaczego są błędne dane małżonka? Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem na Twój e-PIT? Gdzie jest błąd w logowaniu się do rozliczenia z małżonkiem przez internet? Który przychód podać? Podajemy 4 najczęstsze błędy.

Rozliczenie PIT przez internet wspólnie z małżonkiem

Aby rozliczyć PIT przez Internet, należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Klikamy w ikonę "e-Urząd Skarbowy zaloguj się".

Twój e-PIT e-Urząd Skarbowy logowanie gov.pl

Można zalogować się za pomocą 2 dróg. Pierwsza to jest login.gov.pl (Profil zaufany, mObywatel, e-dowód i bankowość elektroniczna. Druga możliwość to dane autoryzujące (numer PESEL lub NIP, data urodzenia, kwota łącznego przychodu z zeznania za 2022 r. oraz jedna z kwot z jednej, dowolnej informacji od płatnika za 2023 r., potwierdzenie kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2022 r.).

Wybierając np. login.gov.pl i bankowość elektroniczną, zostajemy przeniesieni na stronę banku, gdzie podajemy identyfikator i hasło. Następnie uwierzytelniamy w bankowości mobilnej. Pojawia się okno "Uwolnienie danych poprzez Węzeł Krajowy do Administracji Publicznej" - upoważnienie banku do przekazania danych, potwierdzenie poprawności danych i wyrażenie zgody. Ponownie zostajemy przeniesieni na inną stronę - https://urzadskarbowy.gov.pl/services. Następnie klikamy w ikonkę "Złóż PIT".

Złóż PIT przez internet gov.pl

Na stronie https://epit.podatki.gov.pl/yourpit/current wybieramy opcję rozliczam się "Wspólnie z małżonkiem". Pojawi się pytanie "Czy chcesz się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?". Klikamy "Potwierdź".

Rozliczenie PIT z małżonkiem - uwierzytelnianie gov.pl

Następnie wymagane jest podanie następujących informacji:

PESEL albo NIP małżonka

data urodzenia

przychód za rok 2022 (zł)

przychód za rok 2023 (zł) Masz błędy w formularzu - błędne dane małżonka Dlaczego nie można zalogować się przy wspólnym rozliczaniu PIT? Wyskakuje komunikat "Masz błędy w formularzu, błędne dane małżonka. Sprawdź dane, które wpisujesz i spróbuj ponownie" lub "Masz błędy w formularzu. Nie udało się zalogować małżonka", co oznacza zablokowanie możliwości wspólnego rozliczenia na 2 godziny. Po pierwsze sprawdź czy PESEL albo NIP małżonka się zgadza. Data urodzenia ładuje się automatycznie po podaniu numeru PESEL. Najpewniej popełniasz błędy w kwocie przychodu. Sprawdź, czy podałeś odpowiednie dane.

Przychód za 2022 - rozliczenie PIT z małżonkiem, uwierzytelnianie gov.pl

Przychód za 2023 - rozliczenie PIT z małżonkiem, uwierzytelnianie gov.pl