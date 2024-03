Do kiedy PIT 2024? Ile czasu zostało na rozliczenie podatku dochodowego za 2023 rok? Jak rozliczyć PIT online za 2023 rok?

Do kiedy PIT od pracodawcy w 2024 roku?

Zgodnie z art. 42g ust. 1 płatnicy przesyłają roczne obliczenie podatku urzędowi skarbowemu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Natomiast PIT od płatnika podatnik powinien otrzymać maksymalnie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W 2024 roku pracownicy otrzymali od pracodawców PITy do 29 lutego.

* niebieskie - termin rozpoczęcia i zakończenia rozliczenia PIT za 2023 rok, czerwone - święta ustawowo wolne od pracy, zielone - niedziele handlowe ShutterStock

Do kiedy rozliczenie PIT 2024?

Do kiedy powinno nastąpić rozliczenie PIT w 2024 roku? Aktualnie PIT rozlicza się od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. Dotyczy to tego typu deklaracji: PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Termin ten reguluje art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z ustawy dowiadujemy się, że zeznania złożone przed 15 lutego 2024 r. uznawane się za złożone w dniu 15 lutego 2024 r.

Jak rozliczyć PIT online za 2023 rok?

W połowie lutego uruchomiony został Twój e-PIT. Rozliczenie w tym systemie jest bardzo proste i intuicyjne. Po wysłaniu rozliczenia podatkowego podatnik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). W celu dodatkowego ułatwienia rozliczenia PIT podajemy poniższe instrukcje.

Rozliczenie PIT po terminie

Co dzieje się w przypadku rozliczenia PIT po terminie 30 kwietnia 2024 r.? Naliczane są odsetki za opóźnienie. W celu sprawdzenia wysokości odsetek można skorzystać z Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych. W tym kalkulatorze kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.

