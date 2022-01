Polski Ład - poradnik dla pracownika

Polski Ład wprowadza zmiany mające wpływ na wynagrodzenie pracownika. MRiPS udostępnia darmowy poradnik dla podatnika "Ulga dla klasy średniej".

Polski Ład - zmiany dla pracowników

Dzięki zmianom w Polskim Ładzie niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT. Podatku dochodowego, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby mniej zarabiające i prawie 2/3 emerytów i rencistów. Nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ponad 23 mln osób, czyli 90 proc. polskich podatników. Osoby zatrudnione na umowę o pracę nie tracą nawet przy zarobkach do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie. Od 8 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Wyrównanie wynagrodzeń za styczeń 2022

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie. Informacje na temat pobierania zaliczek według nowych zasad są sukcesywnie umieszczane na stronie podatki.gov.pl.

Ulga dla klasy średniej

Pracownicy i przedsiębiorcy, którzy osiągają wyższe zarobki, mogą być spokojni o swoje wynagrodzenia. Neutralność to specjalne rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. I to zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia.

Szczegółowe informacje, wyjaśnienia i przykłady można znaleźć w wydawnictwie „Przewodnik podatnika. Ulga dla klasy średniej” (do pobrania).

Próg podatkowy 2022

Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrośnie o 40 proc. – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys. 18 mln Polaków zapłaci niższe podatki. W naszych portfelach zostanie 17 mld zł.

Nielegalne zatrudnienie - odpowiedzialność pracodawcy

Wspieranie legalnego zatrudnienia to ważny krok w kierunku likwidacji szarej strefy. Pracownik, który zgłosi nieprawidłowość, nie będzie musiał płacić zaległych podatków za zatrudnianie go bez wymaganych dokumentów. Od 2022 r. to pracodawcy – w razie ujawnienia tych nieprawidłowości – będą płacić niezapłacone podatki i składki za pracownika i nie zaliczą ich do podatkowych kosztów.