1000 zł podwyżki dla dużej grupy pracowników od lipca 2024

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901, dalej jako: ustawa) określa zasady udzielana pomocy społecznej oraz określa status pracownika socjalnego, w tym jego prawa, obowiązki i zasady wykonywania pracy. Jest to dość niewidoczna grupa pracowników, chociaż ogrywająca bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. Ich praca jest trudna, często wyczerpująca psychicznie jak i fizycznie. Takich pracowników w Polsce nie jest mało - bo około 190 tys. osób.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mówi: Pracownice i pracownicy socjalni z pełnym poświęceniem wykonują codziennie trudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji pracę, która musi być odpowiednio wynagradzana. Dzięki przyjętej dziś przez Radę Ministrów ustawie, która pozwoli rządowi na stworzenie programów, narzędzi dofinansowania wynagrodzeń, blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach będzie mogło od lipca otrzymać dodatkowe 1000 złotych brutto miesięcznie. To efekt intensywnych prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Finansów, całym rządem i premierem, za którą serdecznie dziękuję. To dobra wiadomość z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej dla tej ważnej grupy pracowników, to wsparcie dla samorządów, ale przede wszystkim to wsparcie dla ich najbardziej potrzebujących mieszkańców. Godna praca to godne życie — w tym przypadku i w przypadku tej grupy, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe –