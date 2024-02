Udostępnienie informacji o wynagrodzeniu pracowników samorządowych

Jawność wynagrodzeń jest bardzo ważna. W innym przypadku może dojść do naruszeń, tak jak w niżej opisanej sprawie, w której zapadło Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 28 kwietnia 2022 r., BDF1.4800.100.2021. Zgodnie z treścią orzeczenia: W brzmieniu przepisu z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ustawodawca zawarł spójnik alternatywy łącznej „lub”, co wyłącza konieczność kumulatywnego spełnienia warunków do przyznania dodatku specjalnego w postaci okresowego zwiększenia obowiązków służbowych i dodatkowych zadań. Do przyznania tego dodatku wystarczy wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności. Jedyny wymóg formalny do przyznania takiego dodatku określony został przez ustawodawcę w art. 39 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Przyjęcie jednak, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „okresowości” dodatku specjalnego i reguł jego przyznawania prowadziłoby do powszechnie kwestionowanej w doktrynie interpretacji „ad absurdum” (...). Wynik takiej szerokiej wykładni językowej tego przepisu prowadziłby do braku zasadności rozróżnienia dodatkowego od podstawowego składnika wynagrodzenia. W zakresie interpretacji nazwy „okresowy” w brzmieniu art. 36 ust. 5 wskazanej ustawy chodzi, zatem o przyjęcie takiej alternatywy znaczenia językowego, które najlepiej odpowiada celowi i funkcji tego przepisu w świetle uprawnień pracownika samorządowego (rozdział 4 ustawy).