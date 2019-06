Co zmieniło się w przyznawaniu świadczeń z zfśs od 4 maja 2019 r.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o świadczenia z zfśs musi podać szereg danych osobowych, na podstawie których będzie możliwe dokonanie oceny jej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Udostępnianie pracodawcy danych osobowych

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z zfśs - w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości - następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może jednakże żądać udokumentowania danych osobowych - w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs.

reklama reklama



Pisemne upoważnienie

Zasadą jest, że pracodawca upoważniając zatrudnionych pracowników do przetwarzania danych osobowych (w związku z wykonywaną przez nich pracą), nie ma obowiązku wręczania im upoważnienia w formie pisemnej. Jednakże do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Ponadto osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Chodzi tu o wszystkie osoby zaangażowane w przyznawanie świadczeń z zfśś, np. członków działających u pracodawców komisji socjalnych.

Okresowe przetwarzanie danych

Po nowelizacji pracodawca może przetwarzać dane osobowe dotyczące sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs tylko przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi, świadczenia, dopłaty z zfśs oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Polecamy: RODO dla kadrowych i HR. Zmiany od 4 maja 2019 roku

W związku z tym pracodawca ma obowiązek dokonywania przeglądu tych danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Te dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji ww. celu, pracodawca ma obowiązek usunąć.

Regulamin zfśs

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zfśs oraz zasady przeznaczania środków zfśs na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Zatem obowiązujący regulamin zfśs od 4 maja 2019 r. powinien uwzględniać:

formę udostępnienia pracodawcy danych osobowych przez osobę uprawnioną do korzystania z zfśs (o której mowa wyżej),

to, że do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia dopuszczone są tylko osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych i że są one obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 1a-2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730).