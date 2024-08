Min. edukacji B. Nowacka o konkordacie i lekcjach religii. I nowych kwalifikacjach katechetów

Kościół upiera się przy tym, aby były dwie lekcje religii także w 2025 r., gdyż konkordat przekazał Watykanowi (jako państwu) prawo do określania programu lekcji religii. Jeżeli ten program wymaga dwóch godzin, to - zdaniem strony kościelnej w tym sporze - powinny być w szkole dwie lekcje religii. Min. edukacji B. Nowacka chce od 1 września 2025 r. ograniczyć lekcję religii do jednej. Jedna lekcja ma być w szkole i ewentualnie druga w salach katechetycznych (nie wiadomo na czyj koszt?).

Co na to konkordat, czyli umowa podpisana w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.? Link do pełnej treści tej umowy.

Pomysły MEN a konkordat?

Art. 12 tej umowy stanowi m.in.:

1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. 2. Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej. W przepisie nie ma nic o liczbie godzin nauczania religii w szkołach. Czy to oznacza, że min. edukacji B. Nowacka ma swobodę określenia, czy w szkole jest jedna, czy dwie godziny religii w szkole? Art. 12 ust 2 konkordatu przyznał Watykanowi prawo do opracowania"Programu nauczania religii katolickiej". Biskupi mówią "To nasza kompetencja. Więc jeżeli określimy program na 2h, to powinny być dwie godziny religii w szkole". Zobaczymy, czy w toku negocjacji rządu premiera D. Tuska z Watykanem zostanie zaakceptowana przez stronę kościelną interpretacja, że przepis ten nie dotyczy liczby godzin nauczania religii. Ja prywatnie wątpię.

Lekcje religii po nowelizacji przepisów przez min. edukacji B. Nowacką

Propozycja MEN "jedna godzina religii na plebaniach" raczej nie spotka się z akceptacją strony kościelnej. Entuzjazmu nie będzie u rodziców będących osobami wierzącymi, którzy będą protestowali przed "krążeniem" dzieci między szkołą a plebanią. To jest często wyzwanie logistyczne dla rodziców sprowadzające się do zawiezienia dziecka na dodatkową lekcję. Wszyscy wiemy z czym się to wiąże - problemy z wyjściem z pracy, z korkami, z innymi zajęciami dodatkowymi.

Min. edukacji B. Nowacka o lekcjach religii w 2025 r.

Wypowiedzi min. edukacji na wydarzeniu Campus Polska:

1) Edukacją zajmuje się polski rząd, a episkopat zajmuje się formacją religijną.

2) Rząd pomoże katechetkom i katechetom świeckim przekwalifikować się.

3) "Edukacją zajmuje się ministerstwo edukacji, a przez ministerstwo polski rząd. Episkopat zajmuje się formacją religijną. I to w szkole będziemy decydować, razem ze społecznością lokalną, z rodzicami, z młodzieżą, z nauczycielami, jak wygląda kształtowanie pewnych zasad. Oczywiście jest konkordat, on wymusza na państwie polskim organizację lekcji religii, ale przeczytałam go parę razy i tam nie ma nic o dwóch godzinach religii."

4) "Dajemy godzinę religii, bo spełniamy zapis w konkordacie, ale nic więcej niż jest tam zapisane. Nie widzę powodu, by było w szkole więcej religii niż biologii, chemii i historii".