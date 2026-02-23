REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła

Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła

23 lutego 2026, 09:43
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PFRON
Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON rozpoczyna kolejną edycję programu „Aktywny samorząd", dysponując budżetem ponad 300 mln zł. Tak znaczące środki finansowe zostaną przeznaczone na rozmaite rodzaje wsparcia – skierowane zarówno do jednostek samorządowych, osób z niepełnosprawnościami, jak i przedsiębiorców będących pracodawcami. W tym roku program wprowadza szereg ważnych nowości – dodano całkowicie nowe formy wsparcia, a także zmieniono warunki dofinansowania kursów prawa jazdy (górny limit dopłaty do kategorii B został podniesiony do 3 200 zł, natomiast dla pozostałych kategorii – do 4 820 zł).

rozwiń >

Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła

W oficjalnym komunikacie PFRON z lutego 2026 r. czytamy: "Informacja o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2026. Informujemy, że w dniu 9 lutego 2026 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzje w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2026 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…). Plan finansowy PFRON na 2026 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 2.350.000 tys. zł w tym:

REKLAMA

REKLAMA

  • dla samorządów wojewódzkich 475.353 tys. zł (bez kosztów obsługi),
  • dla samorządów powiatowych 1.817.330 tys. zł (bez kosztów obsługi).

Podziały środków PFRON zawarte są w załącznikach.". Taką szczegółową informację z załączników można znaleźć tutaj. Poniżej pokrótce opisujemy najważniejsze zagadnienia.

Nowość dla osób z niepełnosprawnościami!

PFRON informuje: od bieżącego roku oferujemy nowe formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością:

  • pomoc w zakupie manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia (Obszar C Zadanie 6),
  • pomoc w zamianie architektonicznie niedostępnego mieszkania na mieszkanie spełniające indywidualne kryterium dostępności, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem (moduł III Zadanie 1),
  • pomoc absolwentom w wynajęciu samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności (moduł III Zadanie 2).
Ważne

W 2026 roku kontynuujemy wsparcie na dotychczasowych warunkach. Wyjątkiem jest pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, gdzie zwiększyliśmy kwoty dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania do kategorii B wzrosła do 3.200 zł, a pozostałych kategorii - do 4.820 zł - podaje PFRON!

Wnioski o dofinansowanie: PFRON 2026

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Możesz skorzystać w naszym systemie z różnych form pomocy w trakcie składania wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. System SOW jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania możesz skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. Dużym ułatwieniem jest możliwość wykorzystywania wprowadzonych danych w przyszłości, w trakcie aplikowania o kolejne wsparcie ze środków PFRON.

REKLAMA

Co za wsparcie dla niepełnosprawnych w 2026! PFRON rozszerza pomoc finansową i nie tylko. MODUŁ I

W 2026 roku realizowane będą wszystkie zadania programowe tj. następujące formy wsparcia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
  • Zadanie 6 - pomoc w zakupie manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, adresowana do osób w wieku od rozpoczęcia edukacji przedszkolno-szkolnej do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowej, ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), z niepełnosprawnością sprzężoną, tj. co najmniej dwoma przyczynami wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, z koniecznością stałego korzystania z ręcznego wózka inwalidzkiego dopasowanego do potrzeb wynikających z ograniczeń w pozycji siedzącej, co powoduje konieczność korzystania z manualnego wózka multipozycyjnego, których wniosek uzyska pozytywną opinię eksperta PFRON co do funkcjonalnego dostosowania wózka do indywidualnych potrzeb i aktywności jego użytkownika.
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
  • Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką: paliatywną lub hospicjum lub długoterminową pielęgniarską, zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem, lekarza specjalisty, który zalecił stosowanie urządzenia, przy czym wsparcie dotyczy także osób korzystających z urządzenia wypożyczonego lub zakupionego ze środków własnych.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie z PFRON 2026

Wniosek o przyznanie dodatku w Obszarze E można złożyć od dnia 16 lutego do dnia 30 listopada 2026 roku (wentylacja domowa). Wnioski o dofinansowanie w pozostałych zadaniach modułu I można składać od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2026 roku. Pamiętaj - możesz złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

PFRON 2026: WAŻNE TERMINY

Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych i jakie obowiązują terminy - to warto wiedzieć.

DATA

ZAKRES POMOCY

27 lutego 2026

Rozpoczęcie naboru wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w ramach Obszaru E programu

1 marca 2026

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w ramach modułu II i modułu I obszary: A-D programu

31 marca 2026

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2025/2026

2 kwietnia 2026

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w ramach modułu III

30 kwietnia 2026

Upływa termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31 maja 2026

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach modułu II (dotyczy wniosków przyjętych do dnia

31 marca 2026 r.)

31 sierpnia 2026

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w module I obszary: A-D

10 października 2026

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2026/2027

30 listopada 2026

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Obszarze E

W grudniu dodatkowo upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w module III, termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (4 grudnia 2026 r.) oraz 31 grudnia 2026 r. ma miejsce zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie.

REKLAMA

