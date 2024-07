"Dobry Start" 300 zł na wyprawkę, wielu może podnieść o 100 zł: ruszył nabór wniosków w programie

Już ruszył nabór wniosków w programie 300 Plus, co ważne wielu może podnieść świadczenie o 100 zł. Jak to zrobić i komu przysługuje? W 2023 r. ZUS wypłacił 1 mld 38 mln zł w ramach świadczenia "Dobry Start". 300 zł na wyprawkę szkolną otrzymało w ubiegłym roku 4,6 mln dzieci, świadczenie cieszy się popularnością, teraz zyska jeszcze bardziej bo można je zwiększyć!

