Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne w 2024?

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w w I kwartale 2024 r. (za okres od 1 stycznia 202r. do 31 marca 2024 r.) to 101%.

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 to 7.194,95 zł.

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie pieniężne wypłacane przez organ emerytalno-rentowy, w sytuacji gdy ubezpieczony (który przebywał na zasiłku chorobowym i wyczerpał prawo do jego pobierania) nadal jest niezdolny do pracy. Co ważne warunkiem przyznania co świadczenie jest to, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przez ubezpieczonego. Świadczenie rehabilitacyjne jest jednym ze świadczeń pieniężnych obok: zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego – wypłacanych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jakie dokumenty złożyć aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Do organu emerytalno-rentowego należy m.in. złożyć:

wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7),

zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełni lekarz prowadzący posiadający dokumentację o stanie zdrowia,

oświadczenie (Z-10) — jeśli składa się wniosek o świadczenie i nie ma się już ubezpieczenia chorobowego.

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w jednostce ZUS – zgodnie z miejscem zamieszkania. Dokumenty można złożyć osobiście albo skorzystać z pełnomocnika. Dokumenty można też wysłać pocztą, najlepiej za potwierdzeniem nadania jak i przez Internet.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek najlepiej złożyć co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, przez który można jeszcze pobierać zasiłek chorobowy. Dlaczego? Jeżeli świadczenie zostanie przyznanie, szybciej się je wówczas otrzyma. Z kolei wniosek można złożyć najpóźniej w czasie 18 miesięcy po okresie, w którym ubezpieczony pobierał zasiłek chorobowy.

Jak długo można być na świadczeniu rehabilitacyjnym?

To zależy. Generalnie świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez tyle czasu ile jest konieczne, aby osoba niezdolna do pracy miała tę zdolność przywróconą, niemniej jednak nie może to być dłużej niż przez 12 miesięcy.

Kto decyduje o świadczeniu rehabilitacyjnym?

O tym czy przyznać świadczenie, a w szczególności o tym czy dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, decyduje i orzeka lekarz orzecznik ZUS. Orzeczenie stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Na decyzję czeka się zwykle około do 60 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

Czy można się odwołać od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS?

Tak, od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS można się odwołać. Zainteresowanemu przysługuje tzw. sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Jeżeli komisja orzeknie, że świadczenie się nie należy w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji, można się odwołać do sądu rejonowego, do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie jest wolne od opłat.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do:

- emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

- zasiłku dla bezrobotnych,

- zasiłku przedemerytalnego,

- świadczenia przedemerytalnego,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia

- która ma ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej w ramach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Ważne Świadczenie rehabilitacyjne wynosi: 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy

75% tej podstawy za pozostały okres

100% jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.