14. emerytura dla rolników z KRUS 2023 - kolejne wypłaty 20 i 25 września

Dodatkowe roczne świadczenia 14. i 13.

Dla polityki społecznej państwa istotna jest ochrona seniorów przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Od 2020 r. wprowadzono na stałe do systemu ubezpieczeń społecznych coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 13. emerytury. Z kolei w 2021 r. wypłacona została 14. emerytura – jako kolejne obok 13. emerytury dodatkowe świadczenie pieniężne. 14. emeryturę, w pełnej lub częściowej wysokości, otrzymały wszystkie uprawnione osoby, których świadczenie nie przekroczyło kwoty 4150,88 zł.

Ważne Ile kosztują 13. i 14.? Koszt wypłaty 14. emerytury w 2021 r. wyniósł ok. 11 mld zł. Koszt wypłaty 14. emerytury w 2022 r. wyniósł ok. 11,4 mld zł. W latach 2019–2022 kwota wydatkowana na 13. emerytury to ok. 48 mld zł.

14. z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) już we wrześniu 2023 r. rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2023 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, tzw. 14 - stki.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie KRUS wypłaca razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, tj.

10 września 2023 roku

15 września 2023 roku

20 września 2023 roku

25 września 2023 roku

Komu przysługuje 14. z KRUS?

Czternasta emerytura z KRUS przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 5.500,00 zł

Nie każdy ma prawo do 14. z KRUS!

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 5.500,00 zł nie otrzyma czternastej emerytury.

Czy mam prawo do 14. jeśli mam wypłacaną emeryturę z KRUS kwartalnie?

Tak, w sytuacji emerytur i rent z KRUS wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu 2023 r. - tak jak i w stosunku do pozostałych ubezpieczonych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 14. z KRUS?

Nic nie trzeba robić, nie trzeba składać żadnych wniosków. Czternastą emeryturę KRUS wypłaci z urzędu na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1407). Co ważne, do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Ile wynosi 14. z KRUS w 2023 roku?

Ważne Czternasta emerytura z KRUS w 2023 roku przysługuje w wysokości: 2.650,00 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych

nie przekracza kwoty 2.900,00 zł,

2.650,00 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900,00 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900,00 zł.

Z czternastej emerytury potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Przykład Prawo do 14. jeżeli emerytura przekracza 3 tys. zł Pan Michał rolnika z Podlasia ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 3.002,16 zł wypłacanej do 15 dnia miesiąca. Czy otrzyma 14. w 2023 r.? Tak, we wrześniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona czternasta emerytura w kwocie 2.547,84 zł (3.002,16 zł – 2.900,00 zł = 102,16 zł; 2.650,00 zł – 102,16 zł = 2.547,84 zł).

Jaka jest wysokość 14. w 2023 r. dla osób uprawnionych do renty rodzinnej?

Jak podaje KRUS:

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2023 r. Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czternasta emerytura z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje odrębne kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.