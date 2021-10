Praca na L4 może pozbawić zasiłku chorobowego. ZUS wyłapuje takie sytuacje. Argument pomocy koleżeńskiej może nie przekonać sądu.

Praca na zwolnieniu lekarskim

Pomoc koleżankom z firmy, będąc na zwolnieniu lekarskim może skutkować zabraniem zasiłku. W takiej sytuacji była księgowa, która przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. ZUS chciał pozbawić ją prawa do zasiłku chorobowego, argumentując sprawę tym, że ubezpieczona pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim, wykonywała powierzone jej obowiązki. Na dodatek nie tylko z domu, ale również bywała w siedzibie firmy.

Praca na L4 - pomoc koleżeńska

Sprawa trafiła do Sądu. Pracownica tłumaczyła się tym, że nie otrzymywała za swoje czynności jakiegokolwiek wynagrodzenia, a wykonywała je wyłącznie z dobrej woli, na prośbę przełożonego lub współpracowników. Z racji profilu działalności pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków, wnioskodawczyni zobowiązała się dobrowolnie udzielać wsparcia zastępującym ją pracownikom podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ponadto zamierzała wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, wobec tego starała się na bieżąco, w ramach pomocy koleżeńskiej, również podczas niezdolności do pracy, czuwać nad sprawami, które pozostawały w zakresie jej obowiązków.

Kobieta wygrała w Sądzie Rejonowym i Okręgowym, ale Sąd Najwyższy uchylił wyrok i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy.

Praca podczas zwolnienia lekarskiego - Sąd Najwyższy

W uzasadnieniu wyroku SN czytamy, że przedmiotem ubezpieczenia chorobowego jest ryzyko braku zarobku wynikające z chorobowej niezdolności do pracy. Nadużywa zatem tego ubezpieczenia ten, kto korzysta z ubezpieczenia, a z drugiej strony wykonuje pracę zarobkową. Za pracę uważa się pracę w potocznym tego słowa znaczeniu, czyli nawet, gdy nie jest podejmowana „w celu zarobkowym”.