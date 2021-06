Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją

Dobra wiadomość dla osób, które pracowały w Polsce i Turcji: od początku czerwca między krajami obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. Dzięki porozumieniu można sumować okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Turcji, żeby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych.

- To szczególnie ważne dla osób, które były aktywne zawodowo w tych dwóch państwach, jednak w żadnym z nich nie wypracowały stażu, który by pozwalał na przyznanie emerytury tureckiej lub polskiej. Sumowanie okresów ubezpieczenia może ten problem rozwiązać – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Emerytury, renty, zasiłki, odszkodowania

Umowa reguluje sprawy emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych. Ma też zastosowanie i pomaga uzyskać prawo do takich świadczeń, jak jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.

Transfer emerytury

- Bardzo wygodne jest to, że dzięki tej umowie można transferować emerytury i renty za granicę. To znaczy na przykład, że polski emeryt, który mieszka aktualnie w Turcji, może bez przeszkód dostawać pieniądze z ZUS na turecki rachunek bankowy – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Analogiczne reguły umożliwiają nabywanie, na podstawie umowy, świadczeń emerytalno-rentowych z systemu tureckiego i otrzymywanie ich w Polsce.

Delegowanie pracowników

Na porozumieniu zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów, bo reguluje ono kwestie delegowania pracowników. Pozwala na wysyłanie ich z terytorium jednego państwa do pracy w drugim – przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne tylko w państwie delegującym. Polska podpisała umowę z Turcją w październiku 2017 roku. Jej zapisy weszły w życie 1 czerwca 2021 roku.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Izraelem

Reklama

Podobną umowę o zabezpieczeniu społecznym Rzeczpospolita Polska zawarła z Izraelem w 2016 roku. Ta umowa obowiązuje od 1 maja 2021 roku. Jej zakres jest bardzo podobny do zakresu porozumienia polsko-tureckiego. Obejmuje ona między innymi emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania i renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia macierzyńskie. W przypadku Izraela umowa nie ma zastosowania do świadczeń chorobowych.

Porozumienie zapewnia ubezpieczonym z Polski i Izraela sumowanie okresów ubezpieczeniowych przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości. Umożliwia transfer polskich świadczeń do osób mieszkających w Izraelu oraz izraelskich świadczeń do uprawnionych, którzy mieszkają teraz w Polsce. Reguluje również zasady delegowania pracowników i eliminuje podwójne opłacanie składek w przypadku pracy w obu państwach.

14 umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym - jakie państwa?

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sprawami polsko-tureckimi zajmuje się I Oddział ZUS w Łodzi. Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją i Polską a Izraelem dołączyły do dwunastu realizowanych dotychczas przez ZUS umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podobne przepisy dotyczą: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, USA, Kanady, Quebeku, Korei Południowej, Australii, Ukrainy, Mongolii oraz Mołdawii.