Komu przysługuje darmowe sanatorium 2024 i 2025 r.?

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza w ramach ZUS

Z rehabilitacji leczniczej bezpłatnie mogą także skorzystać osoby w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zwolnieni z opłat są pracownicy zagrożeni niezdolnością do pracy. Jednak by otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS, pracownik musi mieć szansę na powrót do zdolności do pracy, a także spełnić jeden z poniższych warunków: być ubezpieczonym w ZUS, pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie pielęgnacyjne, korzystać z renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Ważne Co ważne, osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. Podobnie jest w przypadku osób, które starają się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

We wszystkich powyższych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokryje wszystkie koszty związane z leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem. ZUS zwróci także koszty związane z dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacji. Zazwyczaj po złożeniu wniosku o skierowanie do sanatorium, czas oczekiwania wynosi tyle samo dla wszystkich. - Orientacyjny czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi ok. 18 miesięcy, a na leczenie szpitalne dorosłych do 3 miesięcy - wskazuje NFZ.

Kiedy bezpłatne leczenie?

w 2024 r. i w 2025 r. możesz być skierowany na darmową rehabilitację z ZUS w systemie:

stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń: narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa), układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu;

ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Dla kogo darmowa rehabilitacja?

Jak podaje ZUS, z programu rehabilitacji można skorzystać, jeśli jest się zagrożonym utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że odzyska się zdolność po rehabilitacji. Dodatkowo należy spełnić jeden z poniższych warunków: należy być ubezpieczony w ZUS; pobieranie zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego; pobieranie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

ZUS podpowiada: z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,

starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jaki wniosek o darmową rehabilitację?

Należy przygotować Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni lekarz, u którego się leczymy. Wniosek należy złożyć w dowolnej placówce ZUS. Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS: po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz pocztą zawiadomienie o skierowaniu z informacją o terminie i miejscu swojej rehabilitacji.