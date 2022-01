Składka zdrowotna 2022 - jak działa kalkulator ZUS?

Składka zdrowotna 2022 - ZUS udostępnia bezpłatny kalkulator dla przedsiębiorców. Jak działa kalkulator składki zdrowotnej?

Wynagrodzenia kontrolerów ruchu lotniczego - zmiany 2022

Wynagrodzenia kontrolerów ruchu lotniczego ulegają zmianom w 2022 roku. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza nowy regulamin wynagradzania. Część kontrolerów nie zgadza się na obniżkę wynagrodzeń. Trwa spór zbiorowy.

Składka zdrowotna 2022 - kalkulator dla przedsiębiorcy

Składka zdrowotna 2022 - nowa wysokość składki dla przedsiębiorców obliczana jest za pomocą kalkulatora ZUS. Kalkulator składki zdrowotnej jest odpowiedni dla różnych form opodatkowania. Zaznacza się opcje: podatek według skali, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, bez formy opodatkowania.

Waloryzacja emerytur 2022

Waloryzacja emerytur w 2022 roku - ile procent wyniesie wskaźnik waloryzacji? Kiedy będzie wypłata? Tabela przedstawia potencjalne podwyżki emerytur w 2022 roku. Kalkulator obliczy kwoty netto.

Weryfikacja szczepień pracowników coraz bliżej

Weryfikacja szczepień pracowników jest coraz bliżej. Rząd poparł rozwiązanie pozwalające pracodawcom na żądanie okazania negatywnego wyniku testu lub dowodu zaszczepienia. Co w przypadku, gdy pracownik odmówi?

Niska aktywność zawodowa Polek - przyczyny [RAPORT]

Niska aktywność zawodowa Polek w stosunku do kobiet w UE - jakie są 4 główne przyczyny takiej sytuacji? Czy miejsce zamieszkania, wykształcenie i liczba posiadanych dzieci ma znaczenie?

Mały ZUS plus 2022 - dla kogo, warunki

Mały ZUS plus w 2022 roku - dla kogo jest to rozwiązanie? Jakie przychód nie może być przekroczony? Oto najważniejsze warunki skorzystania z Małego ZUSu plus.

Plan czasu pracy kierowcy autobusu obowiązkiem pracodawcy

Zaplanowanie czasu pracy kierowcy autobusu jest obowiązkiem pracodawcy. Przypomina o tym Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, nawiązując do okresu ferii zimowych.

Oszuści dzwonią ws. aktualizacji numeru telefonu na PUE ZUS

Uwaga! Oszuści dzwonią w sprawie aktualizacji numeru telefonu na PUE ZUS. Konsultanci Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numeru telefonu podanego na PUE ZUS ani w banku.

Dni wolne 2022 - Niemcy

Dni wolne od pracy - Niemcy w 2022 roku mają od 9 do 13 świąt. Liczba dni wolnych od pracy w Niemczech uzależniona jest od landu. Kiedy przypadają święta w poszczególnych landach, np. Bawarii, Berlinie, Brandenburgii, Saksonii czy Turyngii?

KFS 2022 - dofinansowanie, priorytety

KFS w 2022 roku czyli dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia ustawicznego pracowników - jakie są priorytety w 2022 roku? Ile środków otrzymały województwa?

Praca zdalna w administracji publicznej 2022

Praca zdalna w administracji publicznej w 2022 r. zaplanowana jest w projekcie rozporządzenia. Celem jest ograniczenie ryzyka związanego z szybkim rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.

Czego rynek pracy uczy się od branży IT?

Czego rynek pracy uczy się od branży IT w 2022 roku? Jasne procedury, ograniczanie zbędnych wideokonferencji i możliwość „pracy głębokiej” - to trendy, które powinny przełożyć się na inne sektory. Czym jest praca asynchroniczna? Co z benefitami?

Zmiana etatu w trakcie roku a urlop wypoczynkowy

Jak zmiana etatu w czasie roku wpływa na urlop wypoczynkowy? Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje w takim przypadku?

Nauka umiejętności społecznych po pandemii

Nauka na nowo umiejętności społecznych po pandemii będzie niezbędna. Wiele osób mimo braku lockdownu zamyka się w domu, gdzie czuje się bezpiecznie. Natłok negatywnych informacji i spędzanie czasu w social mediach nie motywuje do dbania o relację z drugim człowiekiem w świecie realnym. Jakie 5 czynników utraty umiejętności społecznych można wyróżnić?

Kobieta zwolniona z powodu zbyt niskiego wzrostu wygrała apelację

Kobieta będąca kierowcą autobusu w Wielkiej Brytanii została zwolniona z powodu zbyt niskiego wzrostu. Wygrała apelację i firma Go North West zaproponowała przywrócenie do pracy na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach - skorzystają pracodawcy

Na zmianach w ustawie o cudzoziemcach skorzystają głównie pracodawcy. Nowe przepisy dotyczące zatrudnianie cudzoziemców wejdą w życie 29 stycznia 2022 roku. Jakie zmiany wprowadzają?

Webinarium „Polski Ład - składka zdrowotna przedsiębiorców”

Zapraszamy na webinarium „Polski Ład - składka zdrowotna przedsiębiorców”, które odbędzie się 25 stycznia 2022 roku. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: imienny certyfikat, roczny nielimitowany dostęp do retransmisji szkolenia oraz materiały dodatkowe.

Czy strach jest skutecznym motywatorem?

Czy strach jest skutecznym motywatorem do pracy? Jak wpływa na naukę i współpracę? Czym jest bezpieczeństwo psychiczne?

Wynagrodzenie za pracę w święta - jak rozliczać?

Wynagrodzenie za pracę w święta to oprócz zwykłego wynagrodzenia także dodatek w wysokości 100%. Kiedy dozwolona jest praca w święto? Jak ją rozliczać?

9 wyzwań HR w 2022 roku

9 wyzwań HR w 2022 roku czyli z czym przyjdzie się zmierzyć pracownikom działów kadr i płac w najbliższym czasie. Zestawienie przygotowali eksperci firmy Quercus.

Od technostresu przez stres cyfrowy po higienę cyfrową do dobrostanu

Technostres czyli stres cyfrowy prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Czy higiena cyfrowa może pomóc w osiągnięciu dobrostanu? Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu?

Cyberbezpieczeństwo - praca i zarobki

Cyberbezpieczeństwo błyskawicznie zyskuje na znaczeniu. Praca w tym sektorze to szansa na wysokie zarobki i rozwój. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa są pilnie poszukiwani na rynku pracy. Z powodu braku ekspertów pracodawcy szkolą własnych pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem.

Nowa Tarcza Antykryzysowa - wnioski od 17 stycznia 2022

Nowa Tarcza Antykryzysowa - można już składać wnioski. Komu (jakie kody PKD) przysługuje postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2021 r.?

Wyższe emerytury i renty KRUS 2022

Od 2022 roku emerytury i renty z KRUS będą wyższe. Dotyczy to świadczeń w kwocie od 484 zł do 2500 zł miesięcznie. Emerytury i renty do 12800 zł otrzymają zwrot nadpłaty podatku za styczeń 2022 r.