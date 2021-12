Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK - wysyłka

Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK są aktualnie wysyłane do podmiotów, które zaniechały tego obowiązku. Już ponad 383 tys. pracodawców otrzymało wezwania. Wśród nich są także ci, którzy na mocy ustawy o PPK zwolnieni są z wdrażania tego programu. Odpowiadając na wezwanie PFR, powinni podać powód, dla którego nie muszą tworzyć u siebie PPK.

Trwa wysyłka wezwań PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK to zrobiły. Co kwartał otrzymuje on z ZUS informację o płatnikach, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione i sprawdza, czy widnieją oni w prowadzonej przez niego ewidencji, gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK.

Jeśli pracodawca, zobowiązany do wdrożenia PPK, nie widnieje w ewidencji PPK, PFR ma obowiązek wezwać go do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI S.A.) – w terminie 30 dni od otrzymania wezwania - albo do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

WAŻNE!

Według stanu na 15 grudnia 2021 r. wysłano 383 096 wezwań za pomocą PUE ZUS. Do PFR wpłynęło 105 327 odpowiedzi pracodawców na te wezwania.

Odpowiedź na wezwanie - przyczyna niezawarcia umowy o zarządzanie PPK

Wśród takich firm znajdują się też podmioty zatrudniające, które na mocy ustawy o PPK nie muszą tworzyć PPK. Ani PFR, ani ZUS nie dysponują bowiem informacjami, który podmiot korzysta z takiego zwolnienia. Nie wiedzą np. czy podmiot posiada status mikroprzedsiębiorcy oraz czy spełnia warunki, od których zależy jego zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK albo czy podmiot w dniu, w którym został objęty przepisami ustawy, prowadził PPE, zwalniający go z tworzenia PPK i nadal ma prawo do takiego zwolnienia. Dlatego, aby uniknąć kolejnych wezwań i kontroli, pracodawcy powinni odpowiedzieć na wezwanie PFR, informując go o przyczynie niezawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Odpowiedź na wezwanie PFR sprowadza się do wypełnienia prostego formularza, co nie powinno zająć więcej niż kilka minut. W formularzu tym - w zależności od konkretnej sytuacji - podmiot zatrudniający może poinformować PFR, że zawarł już umowę o zarządzanie PPK albo podać przyczynę jej niezawarcia. Aby wypełnić formularz, wystarczy wejść na stronę wezwania-ppk.pfr.pl i zalogować się za pomocą NIP i TOKENU.

Podmioty zwolnione z PPK

Przypomnijmy, podmioty zatrudniające zwolnione ze stosowania ustawy o PPK to:

mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych, oraz nie utraciły uprawnienia do niewdrożenia PPK;

podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Nie wszyscy mikroprzedsiębiorcy są zwolnieni z PPK

Warto podkreślić, że z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK zwolnieni są ci przedsiębiorcy, którzy są mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców. I to pod warunkiem, że wszystkie pracujące u nich osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. W związku z tym, że złożenie deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK dotyczy osób, które nie ukończyły jeszcze 55 lat, należy przyjąć, że mikroprzedsiębiorca jest zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, jeśli:

wszystkie osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 lat, złożyły mu deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK oraz

żadna z osób 55+ nie złożyła mu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Należy pamiętać, że uzależnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK od złożenia przez osoby zatrudnione deklaracji rezygnacji dotyczy tylko mikroprzedsięborców. Pozostali pracodawcy w takiej sytuacji nie będą więc zwolnieni z zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

WAŻNE!

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców).

PPK a PPE - warunki

Ze zwolnienia z tworzenia PPK mogły skorzystać też podmioty, które w dniu, od którego miały do nich zastosowanie przepisy ustawy o PPK, spełniały łącznie dwa warunki: prowadziły PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych, oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE.

Jeżeli podmiot zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, gdyż prowadzi PPE na warunkach zwalniających ze stosowania ustawy o PPK, w odpowiedzi na wezwanie PFR powinien wskazać tę informację w formularzu, podać wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. Taki obowiązek nakłada na niego art. 8 ust. 5a ustawy o PPK.

WAŻNE!

Pod adresem mojeppk.pl/wezwania wszyscy zainteresowani znajdą szczegółowe informacje dotyczące wezwań PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Pracodawca dowie się z nich m.in. kto powinien zawrzeć taką umowę, jak utworzyć PPK oraz w jaki sposób prawidłowo wypełnić formularz, czyli odpowiedzieć na wezwanie PFR.